Ο Τάισον Γουόρντ «χτίζει» μία πολύ δυνατή σχέση με τον κόσμο του Ολυμπιακού κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Αποστολή στο Μιλάνο: Μάνος Φυρογένης

«Ονειρεύτηκα να έχω οπαδούς σαν αυτούς. Όλοι όσοι παίζουν μπάσκετ γνωρίζουν τη Θύρα 7. Η ένταση που δημιουργεί και η βοήθεια που μας προσφέρει είναι ανεκτίμητη. Μου αρέσει να τους εμπλέκω στο παιχνίδι και να δείχνω πόσο σκληρά παίζω για αυτούς» σημειώσε ο Τάισον Γουόρντ πριν από μερικές ημέρες μετά τη νίκη κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλο» Παναθηναϊκό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αγώνα στον οποίο συνέβαλε τα μέγιστα ούτως ώστε οι Πειραιώτες να εξασφαλίσουν ένα (μικρό) προβάδισμα πλεονεκτήματος της έδρας ενόχει της post season και τον Τελικών.

Ο «ερυθρόλευκος» λαός ξέρει να αναγνωρίζει πέρα από τη συμβολή την ίδια την προσπάθεια και η αλήθεια είναι πως ο Τάισον Γουόρντ έχει αφήσει θετικότατες εντυπώσεις αυτό το πρώτο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τόσο αγωνιστικά όσο και συμπεριφορικά.

Ο πρώην παίκτης της Παρί που έχει προσδώσει σκληράδα και αποτελσματικότητα στα «ερυθρόλευκα» φτερά, ευχαριστιέται την παρουσία του στην ομάδα του Λιμανιού. Και έχει αρχίσει να αναπτύσσει μία ιδιαίτερη και δυνατή σχέση με τον κόσμο οτυ Ολυμπιακού, στις τάξεις του οποίου χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Και γιατί να μην συμβαίνει αυτό;

Ο Τάισον Γουόρντ έχει εντυπωσιαστεί με τον παλμό και το… μπουστάρισμα που δίνει η κερκδίδα στην ομάδα. Κάτι που φρόντισε να δείξει τόσο στο ΣΕΦ κουνώντας τα δάχτυλά του σαν άλλος μαέστρος σε σύνθημα των οπαδών όσο και στο Μόναχο όταν είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό στο τέλος κατά τη διάρκεια του bonding του κόσμου με την ομάδα.

Λίγες εβδομάδες μετά ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Μιλάνο (88-87), οι περίπου 1500 όμως φίλαθλοί του που βρέθηκαν στις κερκίδες του Unipol Forum χειροκρότησαν τους πρωταγωνιστές. Ο Άλεκ Πίτερς, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι υπόλοιποι πήγαν μετά το άκουσμα της «χοντρής» κυρίας προς τον κόσμο και ανταπέδωσαν το χειροκρότημα, με τον Τάισον Γουόρντ μάλιστα να σχηματίζει με τα χέρια του μια καρδιά. Θέλοντας να εκφράσει κατά τον τρόπο αυτό, την αγάπη του προς τον λαό των πρωταθλητών Ελλάδας.