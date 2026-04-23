Ο Παναθηναϊκός καλείται να τα βάλει (και) με τα «γραμμένα» της ιστορίας αν θέλει να διεκδικήσει για τρίτη σερί σεζόν μία θέση στο Final Four.

Φυσάει κόντρα σε ολάκερη γη που λέει και ο ύμνος του low bap για τον Παναθηναϊκό ενόψει της δοκιμασίας που έχει μπροστά του με τη Βαλένθια για τα playoffs της περιόδου 2025-26.

Με τον καιρό και την παράδοση αντικρυστά τους οι «πράσινοι», οι οποίοι διαθέτουν φυσικά όλα τα εχέγγυα για να αντιστρέψουν μία κατάσταση που για τους λάτρεις της στατιστικής, μοιάζει ζόρικη.

Καθώς η Βαλένθια πέρα από το γεγονός πως ντούμπλαρε τις νίκες της κανονικής περιόδου απέναντι στον Παναθηναϊκό και μάλιστα με μία κάποια άνεση τόσο στην Ισπανία όσο και στο Telekom Center Athens, έχει και την… κληρονομιά με το μέρος της.

Καμία από τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 7-8 της κατάταξης δεν έχει καταφέρει στην ιστορία της Euroleague υπό το ισχύον φορμάτ της (2016-17), όχι μόνο να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και στην 4άδα. Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο Παναθηναϊκός έχει να τα βάλει και με τον «εφιάλτη» της Ιβηρικής στα playoffs.

Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης που διαθέτουν την ποιότητα και το know how σαν οργανισμός για να αντιπαρέλθουν των δυσκολιών απέναντι στην ομάδα-έκπληξη του θεσμού, έχουν ποσοστό επιτυχίας λιγότερο από 17% σε συναντήσεις με Ισπανούς στα playoffs.

Η μοναδική φορά που τα κατάφεραν και η οποία αποτελεί ουσιαστικά την «εξαίρεση» στον κανόνα, ήταν η ανατροπή για της εις βάρος τους κατάταστης στον δρόμο προς το 6ο αστέρι.

Με πλεονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός είχε πετάξει εκτός συνέχειας την οικοδέσποινα Μπαρτσελόνα για να σηκώσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Καταλονία, μερικές εβδομάδες αργότερα. Κατά τα άλλα, οι «πράσινοι» έχουν αποκλειστεί δις από την Ρεάλ Μαδρίτης στις τελευταίες δύο συναντήσεις με ισπανική ομάδα στα playoffs (2017-18 και 2018-19) αλλά και δύο φορές από την Μπασκόνια, όπως κι αν λεγόταν αυτή (2005-06 και 2015-16).

Αν σε αυτές προστεθεί και η σειρά με την Μπαρτσελόνα (2012-13), τότε το κομμάτι της παράδοσης με 1/6 δεν λειτουργεί ενθαρρυντικά.

Βέβαια όπως δήλωσε καθαρά και ξάστερα ο Κώστας Σλούκας – και ισχύει στη βάση και την ουσία του – αυτές αποτελούν αφηγήσεις του παρελθόντος και τίποτα παραπάνω καθώς την ιστορία, την γράφουν οι παρόντες. Και το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, έχει όλα τα φόντα για να τις διαψεύσει.