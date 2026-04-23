Η επιλογή του Νο0 στο μπροστά και πίσω μέρος της φανέλας του Τι Τζέι Σορτς, μόνο τυχαία δεν είναι. Και αποτελεί ένα διαρκές κίνητρο.

Τις τελευταίες ώρες και μετά την κυριαρχική του εμφάνιση με 21 πόντους και κανένα λάθος στο πλέον κομβικό σημείο της σεζόν – μέχρι το επόμενο για τον Παναθηναϊκό – ο Τι Τζέι Σορτς έχει λάβει εκ νέου την αναγνώριση που του αρμόζει.

Ο τρόπος που αγωνίστηκαν οι «πράσινοι» και τους έστησε ο Εργκίν Αταμάν κόντρα στην λειψή Μονακό, ανέδειξε τις αρετές τοτ Τι Τζέι Σορτς που διαθέτει μονάκριβα σε ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός γκαρντ που ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ και δικαίως, 7,9” για την ολοκλήρωση του ματς καταχειροκροτήθηκε από το κοινό των γηπεδούχων. Ο Τι Τζέι Σορτς φέρνει κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι των επτα φορές πρωταθλητών Ελλάδος με την σπιρτάδα και την έκρηξη που διαθέτει από το δεύτερο-τρίτο βήμα και μετά. Εκεί που συνήθως οι άλλοι «κόβουν», εκείνος συνεχίζει ακάθεκτος φτάνοντας είτε μέχρι το τέλος είτε σταματώντας απότομα για τα αγαπημένα του mid-range.

Ένας εκ των βασικών υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου την περασμένη σεζόν, ο πυραυλοκίνητος Τι Τζέι Σορτς που τα… άκουσε αρκετές φορές για την απόδοσή του την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αμφισβητήθηκε όπως πολλές φορές στην καριέρα του, όπου τον κοίταζαν με μισό μάτι. Κυρίως λόγω σωματοδωμής.

Ο Σορτς «δικαίωσε» τον Αταμάν και όσα είχε πει, όταν εξηγούσε τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό Ο Εργκίν Αταμάν είχε εξηγήσει πριν από μερικούς μήνες, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν τον Τι Τζέι Σορτς και ο Αμερικανός γκαρντ τον δικαίωσε την κρισιμότερη στιγμή.

Η ποιότητα ενός αθλητή δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο όταν έχει να κάνει με ομαδικό άθλημα αλλά από την συμπερίληψή του στο σύνολο και τα πλάνα του προπονητή του.

Πάντως, το προηγούμενο εξάμηνο γεμάτο σκαμπανεβάσματα στους πρασίνους δεν ήταν ούτε το πρώτο και ίσως ούτε το τελευταίο διάστημα που κάποιοι αμφέβαλαν για εκείνον. Ποτέ όμως ο ίδιος και οι δικοί του άνθρωποι. Εξού και έχει επιλέξει να αγωνίζεται με το Νο0 στη φανέλα, απόφαση που μόνο τυχαία δεν είναι.

Όπως υπενθύμισε ο Τι Τζέι Σορτς πριν από μερικές ώρες στις post-game δηλώσεις τους στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού της NOVA, ο βραχύσωμος αλλά ιδιαιτέρως θρασύς και ικανός γκαρντ αγωνίζεται σε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα – αρχής γενομένης από το 2019-20 και τη Βέντσπιλς – με τον αριθμό 0 στην πλάτη και το μπροστά μέρος της φανέλας, λόγω των υποτροφιών που δεν έλαβε από κολέγια της πρώτης κατηγορίας.

Μικρός το δέμας, δεν είχε πείσει ως νεανίας για την ικανότητά του να σταθεί σε υψηλό επίπεδο, κάτι που τον έκανε να μοχθήσει ακόμα περισσότερο για να τα καταφέρει. Και γι’ αυτό αγωνίζεται με το #0. Ώστε να θυμάται διαρκώς την απόρριψη που βίωσε μέχρι να «φτιάξει» το όνομά του και γίνει περιζήτητος, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.