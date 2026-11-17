Ο Κόρι Τζόζεφ αποδείχθηκε «ο από μηχανής θεός» του Ολυμπιακού στην Κύπρο κόντρα στη Μακάμπι, κάνοντας κάτι που είχε να συμβεί διά χειρός του 11 χρόνια.

Σενάριο για ταινία φαντασίας το φινάλε Χ2 της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Αρχικά ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ αυτός που κράτησε την ομάδα του Πειραιά ζωντανή χαρίζοντάς της μία δεύτερη ευκαιρία στην παράταση και εκεί ήταν η σειρά του Κόρι Τζόζεφ να «μιλήσει».

Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέδρασαν με ένα αναπάντεχο βάσει πιθανοτήτων και εξέλιξης αγώνα «διπλό», χάρις το κρύο αίμα που έρεε στις φλέβες του Κόρι Τζόζεφ.

Με τον Σάσα Βεζένκοβ καλά κλεισμένο και τον Φουρνιέ να κατανοεί πως δεν είχε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να τελειώσει τη φάση, εμπιστεύτηκε τον συμπαίκτη του και εκείνος δεν μάσησε.

Ο Κόρι Τζόζεφ εκτέλεσε τους Ισραηλινούς από την κορυφή και ευστόχησε σε buzzer beater σουτ μετά από 11 χρόνια.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα που «χτυπά» σε νεκρό χρόνο. Όλες το Φθινώπορο. Αρχικά εκτέλεσε το Μεξικό στον μικρό τελικό του FIBA AmeriCup του 2015 που τελείωσε με 87-86 για να δώσει το χάλκινο μετάλλιο στην πατρίδα του τον Σεπτέμρη του 2015 και δυομιση μήνες αργότερα το έκανε ξανά.

Με τη φανέλα των Τορόντο Ράπτορς ήταν ψύχραιμος από τη γωνία μετατρέποντας σε ασίστ την πάσα του Ντεμάρ ΝτεΡόζαν τον Νοέμβρη του 2015 για το τελικό 84-82.

Έπρεπε να περάσουν 11 χρόνια για να το κάνει ξανά ο Κόρι Τζόζεφ. Αυτή τη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού.