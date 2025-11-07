Ολυμπιακός εναντίον Παρτιζάν νούμερο 16 στο μπρα ντε φερ των δύο ομάδων που έχουν να θυμούνται (κυρίως) και έναν χιτσκοκικό ημιτελικό.

Δύο από τα βαριά χαρτιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ δίνουν ραντεβού το βράδυ της Παρασκευής (11/7, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός και Παρτιζάν, ένα ζευγάρι με ιστορία και… δράματα.

Φυσικά και έχουν αλλάξει πολλά αν όχι όλα, στην προ πρόσφατης επιστροφής των Σέρβων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κατακτώντας το EuroCup το 2022 για να ανέλθουν εκ νέου σε έναν θεσμό όπου ανήκει. Με τον πιστό λαό τους να ακολουθεί, η Παρτιζάν αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για τη διοργάνωση, στους κόλπους της οποίας βρίσκεται και πάλι από το 2022-23.

Με εξαίρεση βέβαια την παρθενική της σεζόν σε αυτή όπου έφτασε μία ανάσα και μία… κλωτσοπατινάδα μακριά από το Final 4 του Κάουνας, γεγονός το οποίο θα είχε αλλάξει ίσως τον ρου της ιστορίας των «ερυθρολεύκων», έχει παρουσιάσει πολλά σκαμπανεβάσματα και καμία συνέπεια σε αυτήν. Ικανή για το καλύτερο σίγουρα και το χειρότερο, με την ίδια βεβαίοτητα.

Στον πάγκο της οποίας φυσικά κυριαρχεί μία εμβληματική φιγούρα στα ευρωπαϊκά παρκέ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έγινε εν μία νυκτί από παίκτης προπονητής – για χάρη της αγαπημένης του Παρτιζάν – είναι ο άνθρωπος που την καθοδηγεί σε αυτόν τον νέο κύκλο.

Αν βέβαια πρέπει να ανασύρει κάποιος από τα παλιά, μία ανάμνηση που αφορά και τις δύο ομάδες αναμφίβολα το μυαλό των περισσοτέρων θα ταξιδέψει στο Παρίσι το 2010 και τον ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό του Παναγιώτη Γιαννάκη και την Παρτιζάν του πιτσιρίκου Βέσελι και του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς. Το Final 4 της δέκατης σεζόν ζωής της διοργάνωσης μετά τον διαχωρισμό με την FIBA.

Η Παρτιζάν είχε επιβιώσει στον όμιλο με Παναθηναϊκό και Μαρούσι ακολουθώντας την μετέπειτα κάτοχο Μπαρτσελόνα, παίρνοντας την πρόκριση για την συνέχεια της post season με 3-3 ρεκόρ ενώ ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στο Top-16. Οι Σέρβοι πέταξαν εκτός συνέχειας στα playoffs την Μακάμπι με μειονέκτημα έδρας, η Πρόκοπ από την Πολωνία δεν δυσκόλεψε τους «ερυθρόλευκους» και έτσι έκλεισαν ραντεβού για την 7η του Μάη στο Παρίσι.

Οι Πειραιώτες του Κλέιζα (πρώτος σκόρερ της σεζόν), του Τσίλντρες και του Τεόντοσιτς (MVP της αγωνιστικής περιόδου 2009-10), φορούσαν θεωρητικά την ταμπέλα του φαβορί. Λίγο έλειψε όμως να είχαν την ίδια τύχη με το Βερολίνο, μία χρονιά πίσω.

Τα πράγματα είχαν ζορίσει 6’11” πριν το τέλος, με τους Σέρβους μπροστά με 60-54. Πολλώ δε μάλλον στα τελευταία δευτερόλεπτα όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την μπάλα και την ευκαιρία να πάρουν κεφάλι στο σκορ, ο Τεόντοσιτς όμως αστόχησε και στην προσπάθεια να ανανεώσουν την κατοχή μέσω επιθετικού ριμπάουντ έκαναν λάθος.

Ο Μπο ΜακΚάλεμπ έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και πέτυχε ένα εύκολο λέι απ στον αιφνιδιασμό. Το ρολοί έδειχνε 6.8” για το τέλος με την Παρτιζάν μπροστά (67-65). Ο Ολυμπιακός όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Επαναφορά της μπάλας από το κέντρο. Ο Παπαλουκάς για τον Τσίλντρες και πίσω σε εκείνον η μπάλα που ζύγιζε το βάρος της σε χρυσό. Εκείνος είδε τον Τεόντοσιτς που βγήκε από το σκριν του Κλέιζα και είχε την ευκαιρία του για τρίποντο. Το πιο γλυκό airball στην ιστορία των Πειραιωτών.

Ο «αφάνας» πρώην NBAer «διάβασε» την φάση, σηκώθηκε με 2.6” να απομένουν και κάρφωσε την μπάλα για την ισοφάριση ενώ οι παίκτες της Παρτιζάν είχαν τον νου τους στα box out. Απίστευτη εξέλιξη.

Το τρίποντο του ΜακΚάλεμπ από τις 45 μοίρες υπό πίεση ήταν πολύ πιο δυνατό απ’ ότι θα ήθελε και ο ημιτελικός οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί ο Ολυμπιακός πήρε εξ’ αρχής το προβάδισμα και δεν το άφησε μέχρι τέλους για να πάρει την πρόκριση στον τελικό μετά την Ρώμη το 1997.