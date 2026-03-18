Ο Εβάν Φουρνιέ «κέντησε» με την Φενέρμπαχτσε, την άμυνα της οποίας έκανε… σμπαράλια ωστόσο έχει βάλει και περισσότερους από τους 36 πόντους σε ένα ματς στην καριέρα του.

Δύο μόλις μέρες και κάτι ώρες αφότου ο Εβάν Φουρνιέ βγήκε από τα ρούχα του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα και πήγε να ορμήξει στην courtside γεγονός που έφερε την αποβολή του, ανασκουμπώθηκε, το πήρε προσωπικά. Και ο φωτεινός πίνακας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας έγραψε… 36 δίπλα στο όνομα του Φουρνιέ και τον αριθμό 94, της φανέλας του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ένα ασύλληπτο παιχνίδι απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης και πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε που αρίβαρε βέβαια στον Πειραιά με σημαντικές απουσίες. Ο Ολυμπιακός μύρισε… αίμα και δεν άφησε την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη αγκαλιάζοντας το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει playoffs.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έβγαλαν τους Τούρκους από τη ζώνη ασφαλείας τους και τους εξέθεσαν, σκόραραν 104 πόντους ενθουσιάζοντας το κοινό τους που γέμισε το γήπεδο για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης στροφής. Μια βραδιά που ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στην ευρωπαϊκή δράση σαν να μην πέρασε μια μέρα (24π.) και ο Εβάν Φουρνιέ… έλαμψε.

Ο άσος από το Παρίσι διέλυσε κάθε αμυντικό μηχανισμό της Φενέρμπαχτσε σε μια νύχτα που όλα έμπαιναν (9/11 δίποντα, 5/9 τρίποντα). Από τους 36 μάλιστα πόντους του, μονάχα οι τρεις προήλθαν από τη γραμμή των βολών, μοιράζοντας και τρεις τελικές πάσες για μόλις ένα λάθος σε λιγότερο από 23μιση λεπτά συμμετοχής. Στη ζώνη του λυκόφωτος ο Γάλλος τώρα που η άμμος στην κλεψύδρα αδειάζει.

Ο Ολυμπιακός γύρισε τη Φενέρμπαχτσε σε θύμησες από… Αταμάν (video) Ο Ολυμπιακός έκανε… σμπαράλια την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης και γύρισε τη Φενέρμπαχτσε στην προ Σάρας και Ιτούδη εποχή.

Λίγες ημέρες αφότου βελτίωσε την καλύτερη επίδοσή του με τα «ερυθρόλευκα» (32 πόντοι στο Κάουνας), ο Εβάν Φουρνιέ έβαλε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη, σε μια βραδιά καριέρας απ’ όταν έγινε μέλος του Ολυμπιακού ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Ακόμα κι έτσι βέβαια, ο πρώην ΝΒΑερ έχει βάλει και περισσότερους από τους 36 πόντους σε ένα μόνο παιχνίδι.

Ήταν 7 Γενάρη του 2022 με τη φανέλα των Νικς όταν πήρε… φωτιά κόντρα στους Σέλτικς σε μια νίκη των Νεοϋορκέζων με 108-105. Σε εκείνο το παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ που έπαιξε όμως 42′, είχε 41 πόντους με 10/14 τρίποντα, 8 ριμπάουντ και δύο τελικές πάσες.