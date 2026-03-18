Ο Ολυμπιακός έκανε… σμπαράλια την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης και γύρισε τη Φενέρμπαχτσε στην προ Σάρας και Ιτούδη εποχή.

Το βράδυ της Τρίτης (17/3) έδωσαν ραντεβού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, η δεύτερη καλύτερη επιθετικά ομάδα του θεσμού (Ολυμπιακός) και η κορυφαία άμυνα της διοργάνωσης (Φενέρμπαχτσε). Αυτά πριν από το πρώτο τζάμπολ. Ένα ντέρμπι από τα παραδοσιακά του ευρωπαϊκού μπάσκετ τις τελευταίες δεκαετίες που εξελίχθηκε σε… παράσταση για έναν ρόλο.

Οι Πειραιώτες «ανάγνωσαν» τους διαβρωμένους αμυντικά μηχανισμούς της Φενέρμπαχτσε χωρίς τους Μέλι, Χολ, Γιάντουνεν και την… πάτησαν στο παρκέ του φαληρικού σταδίου.

Ο Ολυμπιακός έκανε φύλλο και φτερό την πρωτοπόρο ομάδα που ήρθε με σημαντικές απουσίες και αυτές αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα (νοκ άουτ στο shootaround ο Γιάντουνεν) και έκανε ένα πολύ σημαντικό και πειστικό ταυτόχρονα βήμα για την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας.

Στη βραδιά καριέρας του Εβάν Φουρνιέ στην Ευρωλίγκα και κορυφαία του εμφάνιση απ’ όταν φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση από τους Πειραιώτες στις εξέδρες και την επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στη δράση, οι δυο τους σκόραραν τους 60 από τους 104 συνολικά πόντους του Ολυμπιακού.

Κι όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης με τη Φενέρμπαχτσε, «όταν έχεις τους Σάσα και Εβάν σε τέτοια βραδιά…», δεν έχει να φοβάται τίποτα ο Ολυμπιακός.

Η αποδυναμωμένη και μακριά από το σημείο αναφοράς της (αμυντική συνέπεια και σκληράδα) Φενέρμπαχτσε έγινε… έρμαιο των ορέξεων των «ερυθρόλευκων» που της έβαλαν σχεδόν 25 πόντους παραπάνω από όσους δεχόταν πριν το τζάμπολ του ματς. Και την προσγείωσε στην πραγματικότητα αν και έχει ακόμα… λίπος να κάψει για να χάσει την πρωτιά.

Η προηγούμενη ομάδα που είχε «αναγκάσει» τη Φενέρμπαχτσε φέτος σε 94 πόντους παθητικό – γεγονός που συνέβη στι ςαρχές της σεζόν όταν ακόμα η πρωταθλήτρια ψαχνόταν – ήταν η Βαλένθια του Μαρτίνεθ. Οκτώβριο μήνα.

Καμία άλλη ομάδα την τελευταία πενταετία δεν είχε ρίξει 100άρα στη Φενέρμπαχτσε, παίρνοντας ταυτόχρονα την νίκη. Αφού έφτασε μία ανάσα και η Παρί πέρυσι, αλλά τελικώς οι Τούρκοι πήραν το θρίλερ.

Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που τα «καναρίνια» δέχθηκαν 100+ πόντους, πρέπει να γυρίσει στον Φλεβάρη του 2021. Όταν η συμπολίτισσα Εφές του Εργκίν Αταμάν ακόμα τότε, λίγους μήνες πριν στεφθεί πρωταθλήτρια, είχε βάλει 106 εκτός έδρας. Σε παιχνίδια που διεξάγονταν βέβαια χωρίς την παρουσία κόσμου λόγω Covid-19.