Ο Ολυμπιακός θυμίζει… Ολυμπιακό απέναντι στη Ντουμπάι BC και αυτό αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς.

Με μάτι που γυαλίζει, ορθολογισμό, υπομονή και (πιο) σωστές αποφάσεις επιθετικά, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του και το παιχνίδι του στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena.

Οι Πειραιώτες είχαν περισσότερη υπομονή, δεν τράβηξαν επιθέσεις από τα μαλλιά και αυτό «καθρεφτίστηκε» στο αστρονονικό 18/21 δίποντα σε είκοσι λεπτά αγώνα.

Η πολύ μεγάλη ευστοχία από το δίποντο, έφερε μεγάλη απόδοση και σε έναν άλλο τομέα της στατιστικής που παραδοσιακά κυριαρχεί ο Ολυμπιακός αλλά έχει δυσκολευτεί αρκετά τελευταία. Τη δημιουργία.

Οι Πειραιώτες που ξεκίνησαν με τον Τζόζεφ στο αρχικό σχήμα και τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τη secnd unit, μοίρασαν δέκα τελικές πάσες παρότι πήραν μόλις έξι πόντους από τους ψηλούς τους (Τζόουνς). Σαφώς και δεν πρόκεται για κορυφαία επίδοση αλλά αρκούν ήδη τα πρώτα 20′ για να ξεπεράσει το συνολικό αριθμό τελικών πασών που μοίρασε ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίος ήταν μόλις εννιά σε 40′ αγώνα.

Αλλαγμένος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στα πρώτα είκοσι λεπτά του ματς με την Ντουμπάι, πήρε υπερδιπλάσια δίποντα από τρίποντα (21 έναντι 10) και αυτό μπορεί κανείς να το αντικρίσει και στο σκορ.

Σε ένα ημίχρονο μάλιστα έπιασε τους συνολικούς πόντους με τους οποίους φόρτωσε το καλάθι των Σέρβων την περασμένη αγωνιστική σε όλο το ματς.