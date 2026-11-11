Εν αναμονή της εκ νέου διάθεσής του στο προπονητικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε φωτογραφίες με τα «ερυθρόλευκα» και… διφορούμενα λόγια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετράει αντίστροφα για να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την τιμωρία του και στο μεταξύ, ανέβασε μερικές φωτογραφίες με τα ερυθρόλευκα στο Instagram αλλά και τις διακρίσεις που έχει πετύχει με τους Πειραιώτες.

«Προτιμώ να με μισείτε για αυτό που είμαι παρά να με αγαπάτε γι’ αυτό που δεν είμαι», κατέληξε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα όσα έγραψε στην περιγραφή των φωτογραφιών που ανέβασε.

Ο Έλληνοαμερικανός διεθνής γκαρντ τιμωρήθηκε πριν από ακριβώς 4 εβδομάδες για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε λόγω των όσων σχολίασε σε ποντκαστ του Amerikanos 24, απαντώντας ουσιαστικά στον Τζάρον Μπλοσομγκέιμ και όσων έλεγε για εκείνον.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενήργησαν γρήγορα και έθεσαν τον Ντόρσεϊ εκτός ομάδας για έναν μήνα. Το χρονικό διάστημα αυτό εκπνέει τις επόμενες ημέρες με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφεύγει να κάνει το παραμικρό σχόλιο παραμονές του αγώνα με τη Ντουμπάι και σε σχετική ερώτηση.

Όπως έχει ειπωθεί βέβαια διά στόματος του Χρήστου Μπαφέ σε συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού, ο Ντόρσεϊ ανήκει στην ομάδα και μόλις λήξει η τιμωρία του από πλευράς διοίκησης, θα αποφασίσει το προπονητικό επιτελείο αναφορικά με τη χρησιμοποίησή του ή μη και πως αυτή η πιθανή επανένταξη, θα συμβεί.

Στο μεταξύ ο Μιχάλης Στεφάνου και οι «Floor Generals», σας έχουν ενημερώσει για την μη πρόθεση του Ολυμπιακού να συζητήσει το ενδεχόμενο πώλησης μέσα στη σεζόν εκτός απροόπτου φυσικά.

«Προχωράω προς τον σκοπό μου. Τώρα σκέφτομαι πιο μεγάλα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν ακόμα μου δώσουν την ευκαιρία. Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι».

Τις λέξεις αυτές ο Ντόρσεϊ, σε μια περίοδο που οι φήμες για το μέλλον του οργιάζουν, τις συνόδεψε με μερικές φωτογραφίες του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και ένα screenshot από τη Wikipedia με τα όσα, απτά, έχει καταφέρει με τα ερυθρόλεκα. Όσα έχει κατακτήσει δηλαδή σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Ποιος μπορεί να βάλει το… χέρι του στη φωτιά ως προς το τι έχει στο μυαλό του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ; Μήνυμα επιστροφής και στοχοπροσήλωσης ή «δείτε με, είμαι αυτόφωτος;». Κοντός ψαλμός αλληλούια.