Η Παρτιζάν είναι βαθιά «πληγωμένη», με την κατάσταση στο εσωτερικό του συλλόγου να έχει «ξεφύγει» και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ «έστριψε» ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι στις «πληγές» της Παρτιζάν (26/12, 87-112) στην 18η αγωνιστική της Euroleague.

Mετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όλα δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Με την αναμέτρηση απέναντι στους Ισραηλινούς να είναι «καθρέπτης» των όσων συμβαίνουν τελευταία.

Σε ένα ματς, όπου oι Ζοάν Πεναρόγια και Κάμερον Πέιν έκαναν το ντεμπούτο τους, από διαφορετικά πόστα.

Ωστόσο, στο τέλος έφυγαν με μεγάλη «πίκρα», καθώς αν δεν… χαλάρωνε στο τέλος η Μακάμπι Τελ Αβίβ πολύ πιθανό το σκορ να είχε «ξεφύγει» ακόμα περισσότερο!

Τα προβλήματα των Σέρβων, όμως, δεν έμειναν αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ταϊρίκ Τζόουνς τα «έβαλε» με έναν οπαδό και μετά από έναν έντονο διάλογο που είχαν του ζήτησε να κατέβει κάτω!

Μάλιστα, κυκλοφορεί ακόμα ένα βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό σέντερ να «λογομαχεί», με μία μερίδα οπαδών της ομάδας του, αλλά να τον απομακρύνουν οι συμπαίκτες του!

Για την ιστορία, ο 28χρονος «ψηλός» έπαιξε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για 21:05 λεπτά, τελειώνοντας το ματς με 10 πόντους και έξι ριμπάουντ.

Δείτε στα παρακάτω βίντεο τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που τα «έβαλε» με τους οπαδούς της Πατριζάν: