Η πρώτη ανάρτηση του Κίναν Έβανς, μετά τον τραυματισμό του, και το μήνυμα για το μέλλον.

Ο Κίναν Έβανς, δυστυχώς, δεν πρόλαβε να «χαρεί» την επίστροφή του στην Euroleague. Μόλις λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παρκέ, αποχώρησε υποβασταζόμενος και η αντίδρασή του έδειξε πως ήξερε ότι για τρίτη φορά, η μοίρα τού έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Ζάλγκιρις με 95-78 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το ΣΕΦ «πάγωσε» από τον σοβαρό τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».

Κρίμα το παιδί… Μία εσωτερική κραυγή που… έσκισε το ΣΕΦ. Η 12η του Νοέμβρη, θα έπρεπε κανονικά να είναι η βραδιά του Κίναν Έβανς.

Δυστυχώς, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο Κίναν Έβανς υπέστη για δεύτερη φορά στην καριέρα του ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό πόδι.

Η μοίρα φαίνεται πως του έπαιξε άσχημο παιχνίδι, αφού και το 2023 είχε βιώσει παρόμοια εμπειρία, όταν στις 5 Ιανουαρίου τραυματίστηκε σοβαρά στον δεξιό αχίλλειο τένοντα, ύστερα από μόλις ένα λεπτό συμμετοχής στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε.

Περίπου μία ημέρα μετά, ο Κίναν Έβανς προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση, με ένα story στο Instagram, όπου μίλησε για την «άδικη ζωή», αλλά και για τη «σκληρή δουλειά» που έπεται για τον ίδιο στο μέλλον.

Σε πόσο χρονικό διάστημα είχε γυρίσει ο Κίναν Έβανς από την προηγούμενη ρήξη αχίλλειου Ο Κίναν Έβανς «δοκιμάζεται» ξανά. Τρίτη φορά, μέσα σε ούτε τρία χρόνια περνάει την πόρτα του χειρουργείου, ώστε να κερδίσει ακόμα μία «μάχη».

Αναλυτικά, το μήνυμα του Κίναν Έβανς:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».