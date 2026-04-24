Η fast & serious Βαλένθια σημείωσε κάτι που μονάχα μία ακόμα ομάδα το έχει καταφέρει την τελευταία πενταετία στη Euroleague και αφορά τους «αιώνιους».

Είδε τον προπονητή της αναδεικνύεται – δίχως πολλές εντστάσεις και με τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων του γεγονός που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία – ο κορυφαίος της σεζόν. Είδε το βραβείο του rising star, το οποίο έχει κατακτήσει ένας μονάχα Έλληνας, να πηγαίνει σε εκείνον που ήταν εκ των κορυφαίων στον (σημαντικό στο μπάσκετ) δείκτη των AST/TO (3.6) και της αξιολόγησης στα 40 λεπτά με 30 μονάδες. Κι όλα αυτά στην τρυφερή ακόμα μπασκετικά ηλικία των 22 ετών.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η φετινή έκδοση κανονικής περιόδου της Βαλένθια που δεν «ξεφούσκωσε» όπως πολλοί θα περίμεναν, ήταν η ευχάριστη έκπληξη του θεσμού. Εκείνη που έπαιξε σύγχρονο και πολύ ελκυστικό στο μάτι μπάσκετ με μεγάλη μερίδα εκτελέσεων στα πρώτα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Ένα fast & serious σύνολο που κέρδισε – και δικαίως – το χειροκρότημα της μπασκετικής Ευρώπης.

Η Βαλένθια που κυνήγησε μέχρι και την τελευταία στροφή την κορυφή στο head to head με τον Ολυμπιακό και η οποία αποτελεί το αρκετά απαιτητικό και ζόρικο εμπόδιο για τον αιώνιο αντίπαλο Παναθηναϊκό που πρέπει να αλλάξει πολλά και να αδειάσει τις μπαταρίες του για να την αφήσει έξω από το Final Four.

Ποιος να το περίμενε τέλη Σεπτέμβρη πως θα γράφονταν αυτές οι αποθεωτικές αράδες σχεδόν επτά μήνες μετά για την Βαλένθια; Οι «νυχτερίδες» που αποπνέουν υγεία, σημείωσαν 25 νίκες στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Και οι 4 εξ΄ αυτών ήταν απέναντι στους Έλληνες «γίγαντες». Τις ομάδες με τα μεγαλύτερα μπάτζετ.

Η πολύ ευχάριστη κομπανία που έχει στήσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ στην ισπανική Ανατολή, κέρδισε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μέσα έξω και μάλιστα τις τρεις από τις τέσσερις φορές (εξαιρουμένης της συνάντησης με τους Πειραιώτες στην Ισπανία), χωρίς το παιχνίδι να παραμείνει ντέρμπι και αμφίρροπο μέχρι τέλους.

Ένα φαινόμενο που μόνο σύνηθες δεν είναι. Πολλώ δε μάλλον τα τελευταία χρόνια της ταυτόχρονης ισχυροποίησης των δύο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ που μάχονται για το τρόπαιο. Για την ακρίβεια είναι η μοναδική που τα έχει καταφέρει μιας και η περσινή Παρί με την οποία αρκετοί την παρομοιάζουν – παρότι έχει πιο συμπαγή και ξεκάθαρα στοιχεία η Βαλένθια – έφτασε κοντά αλλά δεν το πέτυχε (διπλό του Ολυμπιακού στο Παρίσι).

Μονάχα η Μονακό το έχει κάνει την τελευταία πενταετία (2022-23), πριν όμως ακόμα αναγεννηθεί το τμήμα των ανδρών για τους πράσινους με την επανεργοποίηση του Δ. Γιαννακόπουλου και την άφιξη του Εργκίν Αταμάν.

Την αγωνιστική περίοδο 2020-21, τέσσερις ομάδες «σκούπισαν» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (Ρεάλ, Ζαλγκίρις, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας) και τη σεζόν 2018-19 δύο (Ζαλγκίρις και Φενέρμπαχτσε). Αυτές είναι όλες κι όλες οι φορές που έχει συμβεί κάτι ανάλογο, από τις απαρχές του round-robin συστήματος δηλαδή το 2016-17 και μετά, γεγονός που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα της Βαλένθια.