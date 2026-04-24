Πολύς ντόρος έγινε (και) φέτος για την ανάδειξη των κορυφαίων της σεζόν στην Ευρωλίγκα αν και το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει κατά κύριο λόγο απ’ όσους το… ζουν από μέσα.

Για μία ακόμα σεζόν η Ευρωλίγκα παραμονές της εκκίνησης των playoffs, έβγαλε στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων διακρίθηκαν μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Και τους επιβράβευσε, συμπεριλαμβάνοντάς τους μέσα στην καλύτερη και την 2η καλύτερη πεντάδα της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Διαδικασία (ατομικά βραβεία) που ως συνήθως «σηκώνει» και μπόλικη κουβέντα.

Θέση σε αυτήν είχαν και τέσσερις παίκτες των «αιωνίων» με τους πρωταγωνιστές της πορείας του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, να ανταμείβονται για με τη συμπερίληψή τους στους κορυφαίους. Καμία άλλη ομάδα δεν είχε περισσότερους παίκτες από τους «ερυθρόλευκους». Λογικό αφού έκοψαν πρώτοι το νήμα.

Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ συντέλεσαν την frontline της All-Team πεντάδας της κανονικής διάρκειας ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μαζί με τον Κέντρικ Ναν δεν γινόταν να λείψουν έστω από την δεύτερη πεντάδα.

Ως είθισται, τα social media πήραν… φωτιά τις τελευταίες ώρες με πρωταγωνιστές αλλά και φαν των ομάδων να τοποθετούνται περί δικαιοσύνης ή αδικίας. Πλην όμως πρέπει να γίνει κατανοητός ο τρόπος ανάδειξης των κορυφαίων αφού μονάχα το 10% εξαρτάται από την ψήφο του κοινού.

Εδώ και χρόνια η Ευρωλίγκα δίνει – και καλά κάνει – την μερίδα του λέοντος όσον αφορά την απόφαση στους παίκτες και τους προπονητές με 35% των ψήφων έκαστος. Τρίτα σε σειρά συμβολής στο τελικό αποτέλεσμα (20%), έρχονται τα media και πιο συγκεκριμένα οι partners που έχουν πληρώσει (αδρά) για το προϊόν και έχουν έναν λόγο παραπάνω εξαιτίας και της μεγαλύτερης, θεωρητικά τουλάχιστον, εμπλοκής τους.