Μπαρτσελόνα εναντίον Μονακό (24/04, 20:30), για ένα τελευταίο εισιτήριο στα Play Offs, με τους Καταλανούς να θέλουν να εκμεταλλευτούν δύο «παραδόσεις»!

Ο Ολυμπιακός περιμένει αντίπαλο. Το τελευταίο εισιτήριο για τα Play Offs της Euroleague είναι έτοιμο να δοθεί, με τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα (24/04, 20:30) να «μονομαχούν».

Όποια ομάδα καταφέρει να κερδίσει θα «πέσει» πάνω στους Πειραιώτες, ενώ όποια ηττηθεί θα πει «αντίο».

Σε αυτά τα ματς όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν φαβορί. Όμως, στο συγκεκριμένο ματσάρισμα υπάρχουν δύο «παραδόσεις» που δίνουν προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα!

Κι όμως, αφού αν επιβεβαιωθεί το ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ σερί του Τσάβι Πασκουάλ, αλλά και η «κατάρα» του Νεμάνια Νέντοβιτς, τότε οι Καταλανοί θα περάσουν στην επόμενη φάση.

Οι δύο «παραδόσεις» που θέλει η Μπαρτσελόνα

Ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να… ζήσει χωρίς τα Play Offs. Το 2008 ανέλαβε την πρώτη του «μεγάλη» δουλειά, αφού πήγε ως πρώτος προπονητής στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Στους Καταλανούς έμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2016, σε μία πορεία που είχε ένα τρόπαιο της Euroleague!

Την ίδια ώρα, οι «μπλαουγκράνα» ήταν συνεπέστατοι στο «ραντεβού» των Play Offs! Κι όμως, αφού στην «εποχή Τσάβι Πασκουάλ» πάντα ήταν στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Τον Οκτώβρη του 2016 ο Ισπανός τεχνικός ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Στον «πράσινο» πάγκο έμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 έχοντας αποκλειστεί δύο φορές στα Play Offs της Euroleague.

Έπειτα από δύο -περίπου- χρόνια χωρίς ομάδα ήρθε η «πρόκληση» της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Στη μοναδική σεζόν που μπόρεσε να πάει στα Play Offs (2020 Covid-19, 2021 πόλεμος Ρωσία – Ουκρανία) τα κατάφερε, ακόμα και αν αποκλείστηκε.

Επομένως, μιλάμε για 12 διαφορετικές περιπτώσεις που ο Τσάβι Πασκουάλ ήταν στα Play Offs! Και χωρίς να έχει «χάσει» ούτε μία σεζόν στην καριέρα του.

Ένας «αντίθετος βίος» από αυτόν που έχει ο Νεμάνια Νένοτβιτς στην καριέρα του!

Ο Σέρβος γκαρντ δεν έχει παίξει ΠΟΤΕ – απ’ όποια ομάδα κι αν πέρασε – από την post season της Euroleague. Δεν έχει πάρει γεύση από Play Offs αφού το πιο… κοντινό σε αυτά, ήταν η παρουσία του στο περσινό μίνι-πρωτάθλημα των Play-Ins με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά η συμμετοχή της Μάλαγα πριν από μία 10ετία (2015-16) στο Top-16 ακόμα τότε της διοργάνωσης.

Δύο «παραδόσεις» που αν μην τι άλλο θέλει να «ξαναδεί» η Μπαρτσελόνα…