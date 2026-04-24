Ο Σάσα Βεζένκοφ απλά δεν γινόταν να μην βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν στη Euroleague, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής τον πρώτο.

Ως «υπόδειγμα αποτελεσματικότητας και σταθερότητας» χαρακτήρισε η Ευρωλίγκα τον Σάσα Βεζένκοφ στην «επεξήγησε» που έδωσε για την συμπερίληψή του στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν ως προς την κανονική διάρκεια αυτής.

Αφού πρόσθεσε τα στατιστικά και τα κατορθώματά του κατά τη διάρκεια του «μαραθωνίου» και τα οποία τον έφεραν ανάμεσα στους καλύτερους – βάσει της ψηφοφορίας κυρίως παικτών και προπονητών – η διοργανώτρια αρχή σημείωσε πως ο Σάσα Βεζένκοφ θεωρείται «ένας από τους επιδραστικότερους φόργουορντ στην ιστορία του θεσμού αλλά και μία από τις κυρίαρχες δυνάμεις της σύγχρονης εποχής της Euroleague», ανεξαρτήτως θέσεις.

Δικαιότατα μετά τα όσα έκανε μέσα στο παρκέ, έχοντας τον διψήφιο αριθμό πόντων ως… ταρίφα, ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε για 4η φορά (2021-22, 2022-23, 2024-25, 2025-26) μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης και έπιασε με τον τρόπο αυτό τον Δημήτρη Διαμαντίδη (2006-07, 2010-11, 2011-12, 2012-13).

Τόσες φορές έχουν δει το όνομά τους στις κορυφαίες δύο πεντάδες του θεσμού τόσο ο Θοδωρής Παπαλουκάς όσο και ο Ραμούνας Σισκάουσκας, αφού είχαν βρεθεί και στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Βεζένκοφ και Διαμαντίδης έχουν το 4/4 στην κορυφαία μόνο.

Πώς βγαίνουν οι καλύτερες πεντάδες της σεζόν στην Ευρωλίγκα; Πολύς ντόρος έγινε (και) φέτος για την ανάδειξη των κορυφαίων της σεζόν στην Ευρωλίγκα αν και το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει κατά κύριο λόγο απ’ όσους το… ζουν από μέσα.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σάσα Βεζένκοφ πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τον κορυφαίο όλων όσον αφορά αυτές τις τιμητικές διακρίσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να ηγείται συνολικά όλων στην Ευρωλίγκα (2000-01 και μετά) έχοντας οκτώ τέτοια ατομικά βραβεία στο παλμαρέ του ανάμεσα στις τόσες διακρίσεις, πλην όμως ο μοναδικός που έχει καταφέρει να βρεθεί πέντε φορές στην First Euroleague Team είναι ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ βέβαια έχει καταφέρει τα παραπάνω πριν ακόμα κλείσει τα 31 του και γερός να είναι, αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό αναμένεται να σπάσει πολλές πρωτιές της Ευρωλίγκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι και τη σεζόν 2010-11, η Euroleague «έφτιαχνε» της κορυφαίες της πεντάδες ανά θέση. Περιορισμός που δεν ισχύει πλέον αν και τρόπον, φέτος εφαρμόστηκε. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 πάντως όχι αφού δεν υπήρχε 5άρι στην πρώτη ομάδα (Ναν, Έντουαρντς, Βεζένκοφ, Χέιζ-Ντέιβις και Σορτς).