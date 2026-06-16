Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να μετακομίσει για κάποια παιχνίδια εκτός Πειραιά όσο το ΣΕΦ καλλωπίζεται και αλλάζει με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν… κυκλώσει τη Sunel Arena.

Πριν καλά καλά «ξεμεθύσει» το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από το απόγευμα του Σαββάτου και τους πανηγυρισμούς της κατάκτησης του 16ου πρωταθλήματος και μοιάζει με εργοτάξιο.

Οι σημαντικές βελτιωτικές κινήσεις στο ΣΕΦ ενόψει του extreme makeover που αναμένεται να υποστεί, έχουν ήδη αρχίσει και η πρόθεση των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι η ταχύτερη δυνατή επιστροφή της ομάδας στο «σπίτι» της.

Το ΣΕΦ αλλάζει όψη, ομορφαίνει, εκσυγχρονίζεται για τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακό που όμως θα αναγκαστεί να ξεκινήσει τη σεζόν υπεράσπισης των κεκτημένων του αλλού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ζητήσει ήδη από την Ευρωλίγκα και τον ΕΣΑΚΕ να δώσουν όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται εκτός έδρας το πρώτο τρίμηνο αγωνιστικά που αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες, την ίδια ώρα που περιμένουν και το χρονοδιάγραμμα από την εταιρία που έχει αναλάβει την περάτωση των έργων.

Πιθανότερο σενάριο μοιάζει η επιστροφή στην κανονικότητα στο τέλος του 2026, αρχές του 2027 με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ελπίζουν βέβαια πως θα συρρικνθεί κι άλλο το διάστημα αυτό.

Ταυτοχρόνως του χτισίματος της επόμενης ημέρες, προχωρούν όμως και με το θέμα της φιλοξενίας. Αφού δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να δώσει ΟΛΑ του τα παιχνίδια εκτός έδρας για τόσες εβδομάδες. Και κάπου εκεί μπαίνει στην κουβέντα η Sunel Arena.

Σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, απόλυτη προτεραιότητα της ομάδας του Λιμανιού είναι η Αττική και η εύρεση ενός γηπέδου σε αυτήν για να αποφευχθούν οι τόσες μετακινήσεις.

Θα έχει που θα έχει ταξίδια ο Ολυμπιακός για τα αναμενόμενα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια του, δεν θα ήθελε να χρειάζεται να παίρνει αεροπλάνο και για να παίζει εντός έδρας.

Στην πρωτεύουσα δεν υπάρχει γήπεδο που να πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκα, γι’ αυτό και η Sunel Arena έχει προκριθεί σαν λύση. Μάλιστα έχουν γίνει και κάποιες πρώιμες συζητήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση χωρίς όμως να υπάρχει κάτι οριστικό για την ώρα.

Υπενοικιαστής – τουλάχιστον ακόμα αφού επίκεται νομοθετικό ρύθμιση και παραχώρηση για 49 χρόνια – είναι η ΑΕΚ στο εν λόγω γήπεδο. Και η βασική αιτία που έχει αναβαθμιστεί και όχι ερημώσει ακόμα περισσότερο.

Παρόλα αυτά και όπως καταλαβαίνει κανείς το εγχείρημα μόνο εύκολο δεν είναι καθώς ήδη υπάρχουν και θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους φίλους της ΑΕΚ, αν και εφόσον οριστικοποιηθεί.

Ολυμπιακός & Άλεκ Πίτερς: Μην στενοχωριέσαι που τελείωσε, να χαμογελάς που συνέβη Ένα κομμάτι του Άλεκ Πίτερς θα ανήκει πάντοτε στον Ολυμπιακός και στον Ολυμπιακός θα γράφει εσαεί κάπου, Άλεκ Πίτερς.

Το Κλειστό στα Άνω Λιόσια αποτελεί το «σπίτι» της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και το οποίο αναμένεται να περάσει στα χέρια της για εκμετάλλευσή τους επόμενους μήνες. Εκεί βρίσκεται όλος ο οργανισμός της μπασκετικής ΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημιών. Άρα στην όλη υπόθεση προκύπτουν σημαντικά θέματα ασφαλείας, για τα οποία πρέπει όχι απλώς να εγγυηθεί αλλά και να βγάλει εις πέρας η αστυνομία.

Στον Ολυμπιακό είναι διατεθειμένοι φυσικά να πληρώσουν το οποίο ενοίκιο ρειάζεται και απαιτείται για να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε έδρα, με την Κρήτη να μοιάζει δεύτερη επιλογή. Αλλά η Sunel Arena, απόλυτη προτεραιότητα.

Πιο απλά μοιάζουν τα πράγματα αναφορικά με το πρωτάθλημα αφού οι «ερυθρόλευκοι» που θα είναι ούτως ή άλλως με μία βαλίτσα στο χέρι, θα χρησιμοποιήσουν για όσα ματς χρειάζεται μέχρι να γυρίσουν στο ΣΕΦ, είτε το κλειστό στο Περιστέρι, είτε εκείνο της Γλυφάδας είτε αυτό στο Παλαιό Φάληρο (Σοφία Μπεφόν).