Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μίνι εκδίκηση στα σημεία από τον Ολυμπιακό μέσω του «my way» του.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Κανένας σύλλογος στον πλανήτη δεν έγινε ευτυχέστερος και πιο πετυχημένος πανηγυρίζοντας τίτλους Αύγουστο (για το ποδόσφαιρο) και Σεπτέμβρη (για την καλαθόσφαιρα) μήνα. Πλην όμως δεν παύει η «Βασίλισσα» της Ευρώπης Ρεάλ, να έγραψε πρώτη «Υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης» στο παλμαρέ της.

Το βιαστικό αλλά ανταγωνιστικό, παρθενικό Super Cup της Euroleague μπήκε στα βιβλία, με τη Ρεάλ να χαμογελάει στο τέλος της βραδιάς.

Τούτη τη φορά ο Φελίζ το έβαλε και οι «μερένγκες» που είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του τελικού, ανάγκασαν αυτή τη φορά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παρακολουθήσει με παγωμένο βλέμμα την απονομή του τροπαίου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκε πιο έτοιμη και κυρίως «ξεκάθαρη» με αυτό που αναμένεται να παρουσιάσει μέσα στη σεζόν, βγάζοντας πάνω κάτω τις αρχές της, την ίδια ώρα που παρότι ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει το παιχνίδι στα τελευταία δευτερόλεπτα, έδειξε πως έχει μεγαλύτερο δρόμο να διανύσει αναφορικά με την έκδοση που ο προπονητής του θέλει να παρουσιάσει.

Στο μπάσκετ τα μαθηματικά λένε συνήθως την αλήθεια. Τα +14 ριμπάουντ της Ρεάλ (υπερδιπλάσιοι πόντοι δεύτερης ευκαιρίας) ισοσκελίστηκαν με τα 10 λιγότερα «ερυθρόλευκα» λάθη (21-13 πόντοι μετά από κλέψιμο). Το στοιχείο όμως που έκανε τη διαφορά και δείχνει καλύτερο μαδριλένικο «κούρδισμα» σε αυτή την περίοδο της σεζόν, ήταν η δημιουργία.

O Mπαρτζώκας στάθηκε στο τι έπρεπε να «αλλάξει» ο Ολυμπιακός στον τελικό με τη Ρεάλ (video) Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης (19/09, 89-93) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το τι έπρεπε να «αλλάξει» η ομάδα του.

Σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι (93-89), οι επτά παραπάνω ασίστ του συνόλου του Πέδρου Μαρτίνεθ (31-24) έκαναν τη διαφορά. Και να σκεφτεί κανείς πως η Ρεάλ είχε ήδη 18 τελικές πάσες από το πρώτο ημίχρονο.

Στοιχείο του παιχνιδιού – και μάλιστα κομβικό και ενδεικτικό πολλές φορές του αποτελέσματος – στο οποίο κυριαρχεί ο Ολυμπιακός σε ολόκληρα τη λίγκα τα τελευταία χρόνια.

Εξαιρώντας κανείς τη σεζόν 2023-24, ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα των ασίστ στη λίγκα την τελευταία 4ετία. Οι καλές αποστάσεις και αποφάσεις με υπομονή στην επίθεση, έχουν παγιώσει τους Πειραιώτες σε πάνω από 20 τελικές πάσες ανά παιχνίδι αυτά τα χρόνια. Όντως σήμα… κατατεθέν του περίφημου Bartzokas Ball και της φιλοσοφίας, στην οποία στηρίζονται στον Πειραιά.