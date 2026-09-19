Ποια η αλήθεια για τον «λίγο τραυματία» κατά τα λεγόμενα του Γιώργου Μπαρτζώκα, Νίκολα Μιλουτίνοφ;

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Το απόγευμα της Πέμπτης στο Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός δεν παραιτήθηκε στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε παρότι στο σημειωματάριο του προπονητικού τιμ, μπήκαν αρκετά επι μέρους ζητήματα ως… δουλειά για το σπίτι.

Οι ερυθρόλευκοι παρόλα αυτά έβγαλαν περισσότερη ενέργεια με τους Τζόζεφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Εντζάι και Τζόουνς στο παρκέ στην τελευταία περίοδο, βελτιώθηκαν αισθητά στην ένταση στην άμυνα, πήραν πιο σωστές αποφάσεις στην επίθεση και ταυτόχρονα το εισιτήριο για το «παρθενικό» Super Cup της Euroleague. Ακόμα και χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ διαθέσιμο.

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Σέρβος γίγαντας ο οποίος δεν προπονήθηκε σε πλήρεις ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα πριν ταξιδέψει η αποστολή στη Μέση Ανατολή και μετά τον τραυματισμό του στην Κύπρο, έμεινε εκτός ημιτελικού και σύμφωνα με τα όσα είναι σε θέση να γνωρίζει το Ole.gr, δύσκολα αυτό θα αλλάξει και ενόψει τελικού.

Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες στον ορθό μηριαίο αριστερά και γι’ αυτό έμεινε εκτός.

Το ιατρικό επιτελείο δεν άναψε το πράσινο φως για τη συμμετοχή του κάτι που φυσικά σεβάστηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας που πάντοτε ακούει και ακολουθεί τους συνεργάτες του και τον γιατρό της ομάδας.

Αν επρόκειτο βέβαια για κάποιο ματς «ζωής ή θανάτου», τότε ο Μιλουτίνοφ θα ήταν σε θέση να αγωνιστεί με κάποια ένεση παρόλα αυτά και ενόψει της εκκίνησης της νέας σεζόν σε λίγες ημέρες, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το ρισκάρουν οι Πειραιώτες και να επιβαρυνθεί μετά το πόδι του.

Η κατάστασή του βέβαια δεν εμπνέει κάποια ανησυχία ενόψει της αφετηρίας της περιόδου στη Χώρα των Βάσκων σε λίγες ημέρες όπου θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, διαθέσιμος.

Άλλωστε προπονήθηκε – σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς – και στην τελευταία κανονική (και όχι shootaround) προπόνηση που έκανε ο Ολυμπιακός το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9) στην Etihad Arena χωρίς το μικροπρόβλημα τραυματισμού να επιδεινωθεί. Σταδιακά μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς και στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να «ζορίσουν» τον γίγαντά τους και μέλος της καλύτερης πεντάδας της σεζόν πέρυσι.