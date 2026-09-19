Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague απ’ τη Ρεάλ Μαδρίτης (19/09, 89-93) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το τι έπρεπε να «αλλάξει» η ομάδα του.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν έφυγε από τα «χέρια» του Ολυμπιακού, καθώς ηττήθηκε στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπόρεσε να κερδίσει με 94-89 (19/09), σε ένα ματς που στο τέλος πήγε να γίνει «θρίλερ».

Ωστόσο, ορισμένα σημαντικά λάθη από τους Πειραιώτες έκριναν και το τελικό αποτέλεσμα.

Εκεί στάθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως το μεγαλύτερο «πρόβλημα» για την ομάδα του ήταν τα πολλά λάθη, αλλά και ο μη έλεγχος του ρυθμού.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για την ήττα:

«Όταν δεν κερδίζεις το τουρνουά, δεν μπορείς να είσαι υπερήφανος. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που παίξαμε καλά και σημεία που δεν παίξαμε καλά. Ακόμα και σήμερα, παρότι είχαμε αρκετές κατοχές λιγότερες από τα ριμπάουντ που μας πήραν και κάναμε αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών, πολλά από αυτά πολύ φθηνά για αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Παρότι, επαναλαμβάνω η βασική τομή του παιχνιδιού, όπως τα λάθη και τα ριμπάουντ ήταν κόντρα σε εμάς. Η Ρεάλ έχει πολύ ταλέντο, παίζει με μεγάλη ταχύτητα αυτήν την στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να ματσάρεις. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να επιμείνουμε περισσότερο στο πλάνο, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή . Γιατί όταν είχαμε υπομονή εκτελούσαμε καλά. Όσες φορές βιαστήκαμε στο παιχνίδια μας, τους δώσαμε αυτό που αυτοί θέλουν».

Για το υψηλό επίπεδο των αγώνων:

«Είναι πάρα πολύ υψηλό. Θα μπορούσε να ήταν ένα Final-4 της Euroleague, το οποίο δεν γίνεται τον Μάϊο, αλλά γίνεται τώρα τον Σεπτέμβριο. Αν ρωτάτε αν υπήρχαν ιδανικότερες συνθήκες για εμάς, να δούμε τι λάθη κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε, ήταν αυτό το τουρνουά. Από την άλλη βέβαια, επειδή υπήρχε τρόπαιο θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω πως είχαμε την ευκαιρία στο τέλος, δεν το κάναμε. Θα προχωρήσουμε, μπροστά μας έχουμε αρκετούς τίτλους και αρκετές προκλήσεις».

Για το τι δεν του άρεσε από την ομάδα σε αυτό το τουρνουά:

«Νομίζω αυτό καλύτερα να το αναλύσουμε μετά από συζήτησε με τους συνεργάτες μου και μετά από βίντεο. Νιώθω ότι κάναμε πολύ φθηνά λάθη στο παιχνίδι, δηλαδή εκτέλεσης. Η Ρεάλ Καμπάσο, Φελίζ και Μαλεντόν ήλεγξαν πολύ καλά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα και με τους γκαρντ-φόργουορντ που έχουν μας δημιούργησαν αρκετά προβλήματα, αλλά είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε απλώς να ελέγξουμε καλύτερα τον ρυθμό του παιχνιδιού».

Για τη διαχείριση του ρόστερ:

«Όταν έχει καλούς παίκτες δεν είναι πρόβλημα. Θα βρεις έναν τρόπο να τους προωθήσεις. Θα παίζουμε με 3 γκαρντ ή μπορεί να παίζουμε με 3 φόργουορντ. Αυτήν την στιγμή έπρεπε να ελέγξουμε καλύτερα τον χειρισμό της μπάλας. Από τη στιγμή που έπρεπε να ελέγξουμε καλύτερα τη χρήση της μπάλας, γιατί μας πίεσαν σε όλο το γήπεδο, θεωρήσαμε ότι αυτό το σχήμα θα μπορούσε να μας βοηθήσει περισσότερο. Μας βοήθησε σε κάποιο σημείο, γιατί γυρίσαμε στο παιχνίδι και είχαμε την ευκαιρία να το πάρουμε. Σε άλλα παιχνίδια θα παίξουμε με τρία γκαρντ, σε άλλα με τρεις φόργουορντ, ενώ σήμερα παίξαμε μόνο με φόργουορντ στο “δύο”. Εξαρτάται από την ένταση και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα: