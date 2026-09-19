Ασταμάτητη μοιάζει επιθετικά η Ρεάλ Μαδρίτης που θα επιχειρίσει να πάρει μίνι-εκδίκηση από τον Ολυμπιακό για τον χαμένο τελικό του ΟΑΚΑ.

Αποστολή στο Άμπου Ντάμπι: Μάνος Φυρογένης

Δεν έχουν μεσολαβήσει πάνω από 4 μήνες από την μεταξύ τους συνάντηση στον τελικό της Euroleague στην Αθήνα, πλην όμως Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζουν τόσο διαφορετικές από εκείνο το παιχνίδι. Και ιδίως οι «μερένγκες».

Με νέο προπονητή που έχει βάλει από νωρίς τη φιλοσοφία και στη σφραγίδα του στη «Βασίλισσα», η Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε πιστή στο ραντεβού της με τους πρωταθλητές.

Παρότι χρειάστηκε να καλύψουν μία διψήφια διαφορά από νωρίς μέσα στο ματς στον ημιτελικό με την Ντουμπάι και αφού ο Τόμας Ουόκαπ δεν τη… σκότωσε στο φινάλε με το τρίποντο που πήρε, η Ρεάλ μπαίνει ξανά στον «ερυθρόλευκο» δρόμο. Σε ένα κλάσικ εδώ και χρόνια ζευγάρι της Euroleague που έχει προσφέρει αξέχαστες μάχες, θρίλερ και συγκινήσεις.

Η πρόβα τζενεράλε ενόψει της εκκίνησης της νέας σεζόν, αντικαταστάθηκε με μία επίσημη διοργάνωση. Το Super Cup του 2026 μπορεί να μην έχει την αίγλη και τη λάμψη που θέλει να παρουσιάσει η Euroleague παρά τη φιλότιμη προπάθεια που γίνεται ωστόσο ποτέ και υπό υποιαδήποτε ομπρέλα, ένα Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Οι Μαδριλένοι κατέβηκαν στο Άμπου Ντάμπι και εμφανίστηκαν στον ημιτελικό με την Ντουμπάι BC του Πασκουάλ, κατά 6/12 διαφοροποιημένοι σε σχέση με τον πρόσφατο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αλλά κυρίως με άλλα σημεία αναφοράς.

Χωρίς Λάιλς και Χεζόνια αλλά με Ταβάρες ενεργό και διαθέσιμο καθώς και νέα μεταγραφικά αποκτήματα που πέφτουν στα… βαθιά άμεσα. Λουαού-Καμπαρό και Πραντίγια ακολούθησαν τους Καμπάτσο και Ταβάρες στον χρόνο παρουσίας στο παρκέ στον ημιτελικό με την οικοδέσποινα, την ίδια ώρα που και ο Γιάντουνεν έχει ενεργό ρόλο στο μαδριλένικο ροτέισον.

Καμία ομάδα όπως δήλωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον ημιτελικό με τη Φενέρ δεν δείχνει και δεν προσγγίζει καν το βαθμό ετοιμότητας που θα ήθελε ο προπονητής να βλέπει, παρόλα αυτά δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την ευκολία με την οποία φτάνει η Ρεάλ στο αντίπαλο καλάθι στη διάρκεια αυτής της pre-season.

Το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC ήταν το πέμπτο των Ισπανών στην περίοδο προετοιμασίας πριν τον «μαραθώνιο» της Euroleague και της ACB και το μόλις δεύτερο που έμειναν κάτω από το φράγμα των 100 πόντων. Έστω και οριακά, αν και έπαιξαν έξτρα πεντάλεπτο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ που παίζει πιο γρήγορα και με συνεχείς αλλαγές – όπως και στη Βαλένθια – για να διατηρούνται άπαντες φρέσκοι και αποδοτικοί όταν είναι στο παρκέ, μετράει πριν τον τελικό του Euroleague Super Cup με τον Ολυμπιακό, 106.2 πόντους ενεργητικό.

Οι 98 επί της ομάδας του Εμιράτου, ήρθαν σε συνέχεια εντυπωσιακών εμφανίσεων επιθετικά που συνήθως βέβαια συνοδεύονται και από αμυντική ανισορροπία. Κάτι που συνέστησε και ο Καταλανός προπονητής της Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ, μιλώντας λίγες ώρες πριν το μπρα ντε φερ με τον Ολυμπιακό.

Πλην όμως το κοντέρ της Ρεάλ επιθετικά έχει.. σπάσει και αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς.

29/8 – 102 Vs. Μπρέογκαν

5/9 – 121 Vs. Μπασκόνια

11/9 – 97 Vs. Τενερίφη

12/9 – 113 Vs. Μάλαγα

18/9 – 98 Vs. Ντουμπάι BC