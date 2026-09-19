Δύο ήταν οι βασικοί κανόνες στους οποίους εστίασε ο Παναθηναϊκός κατά την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην ομάδα. Και στους δύο, οι πράσινοι δείχνουν μεγάλη βελτίωση πριν την έναρξη της σεζόν.

Η πρώτη μέρα του 8ου «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος» που έχει γίνει θεσμός πλέον κατά την περίοδο προετοιμασίας των πρασίνων, είχε πολλές και δυνατές στιγμές για τον φίλαθλο κόσμο.

Οι παίκτες που απέτισαν φόρο τιμής στον άνθρωπο που γιγάντωσε το τριφύλλι, η επιστροφή στο ΟΑΚΑ του Ομπράντοβιτς ως οικοδεσπότης μετά από τόσα χρόνια, η βράβευση του Οσμάν, η φιλανθρωπική κίνηση του Δ. Γιαννακόπουλου και άλλα πολλά.

Παρόλα αυτά το τουρνουά δεν παύει να αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μετρήσει τις δυνάμεις του και να δει ο Ομπράντοβιτς που βρίσκεται η ομάδα ενόψει της απαιτητικής εκκίνησης της περιόδου.

Δύο ήταν εκείνα στα οποία εστίασε ο Σέρβος τεχνικός μόλις ανέλαβε τον προπονητικό θώκο της ομάδας. Το κομμάτι της χημείας αλλά και της τόνωσης του αμυντικού φίλτρου μετά από συζητήσεις που είχε με συνεργάτες του αλλά και τους ίδιους τους προπονητές. Και ενήργησε ούτως ώστε να τα διορθώσει. Πώς; Με τη διαμόρφωση του ρόστερ και θέτοντας κανόνες.

Μία από τις αγαπημένες λέξεις του Ομπράντοβιτς είναι ο «σεβασμός» αλλά και οι κανόνες και κατ’ επέκταση, η ακολουθία αυτών. Ο Παναθηναϊκός εστίασε στη σύσφιξη των σχέσεων μέσω της συνήθειας (συγκέντρωση στις 09:00 στο ΟΑΚΑ, όλοι μαζί πρωϊνό, ατομικές και ομαδικές προπονήσεις, μεσημεριανό και αναχώρηση μετά τις 15:00) καθώς και στην καθιέρωση της άμυνας ως πρωταρχικού μελήματος.

Το ταλέντο δεδομένα υπάρχει στο πράσινο ρόστερ άρα εκείνο που έπρεπε να δουλέψει σε επίπεδο νοοτροπίας περισσότερο, ήταν η αμυντική προσήλωση. Η επιμονή στις λεπτομέρειες, στα μικρά που κάνουν τη διαφορά. Αυτοθυσία, αυταπάρνηση για τον διπλανό και ούτω καθ’ εξής.

Και παρότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει αντιμετωπίσει για την ώρα κάποιον αντίπαλο επιπέδου Euroleague ή άμεσο ανταγωνιστή του, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την αμυντική του επίδοση που μόνο τυχαία δεν είναι.

Στα τρία τελευταία ματς με ΑΕΚ, Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και Μπουργκ, το «τριφύλλι» έχει δεχθεί κάτω από 70 πόντους σε όλα τα ματς (56 από την ΑΕΚ, 59 από την Σπαρτάκ και 69 από τη Μπουργκ), με τον μέσο όρο να συνοψίζεται στο πολύ ικανοποιητικό 61.3 πόντοι παθητικό.

Ναι μεν είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για ασφαλή συμπεράσματα και κανείς δεν πανηγύρισε στο τέλος της περιόδου βάσει της απόδοσης στα φιλικά, ωστόσο είναι πασηφανής η διαφοροποίηση στη φιλοσοφία σε σχέση με αυτό που είχε παρουσιάσει την τελευταία τριετία.