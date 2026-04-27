Ο αχόρταγος Σάσα Βεζένοφ συνεχίζει να διαπρέπει σε προσωπικό επίπεδο μέσα από την συνέπεια του Ολυμπιακού. Ποιοι άλλοι δύο τα «σάρωσαν» όλα την ίδια σεζόν;

Το πρωί της Κυριακής (26/4), λίγο πριν την έναρξη της post season και των τεσσάρων σειρών που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, η Euroleague παρέδωσε το βραβείο του κορυφαίου της κανονικής διάρκειας στον Σάσα Βεζένκοφ.

Ένας «μαραθώνιος» που κράτησε 38 στροφές και οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού – που έκοψε πρώτος το νήμα – είχαν την τιμητική τους στην ανάδειξη των κορυφαίων. Και δικαίως.

Ο Σάσα Βεζένκοφ αφού προστάτεψε την τελευταία αγωνιστική την διαφορά πόντων του από τους Ναν και Ιφί, πήρε ξανά το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Euroleague, όπως είχε συμβεί και το 2022-23. Αλλά δεν έμεινε εκεί.

Ο σταθερός Βεζένκοφ που βρίσκεται με… κλειστά μάτια με τους συμπαίκτες του στα «κοψίματα» που επιχειρεί στην αντίπαλη άμυνα, ήταν ανάμεσα στους ‘5’ της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκα αλλά και ο πολυτιμότερος της σεζόν με τη βούλα.

🤩 Woke up to film… ended up with the 2025/26 EuroLeague MVP.



The Angelopoulos brothers were present alongside @K_pap16 & Nikola Milutinov.



Sasha Vezenkov just delivered one of the most dominant seasons we’ve seen in years.



He’s the Most Valuable Player of the season.



Tune… pic.twitter.com/FNJWehsMc3 — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον Βούλγαρο πάουερ φόργουορντ που το… τερμάτισε στην κανονική περίοδο, όντας πρώτος σε πόντους (19,4) & PIR (23,1) και πέμπτος σε ριμπάουντ (6,6).

Κάπως έτσι έπιασε τον μέχρι πρότινος μοναδικό Άντονι Πάρκερ με δύο MVP της σεζόν, μεγαλώνοντας το παλμαρέ των ατομικών διακρίσεων ενώ έγινε παράλληλη ο πρώτος που βγαίνει δύο φορές πρώτος σκόρερ και MVP την ίδια σεζόν.

2015-16 ΝΑΝΤΟ ΝΤΕ ΚΟΛΟ (ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ)

2022-23 ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

2024-25 ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

2025-26 ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)