Το πρωί της Κυριακής (26/4), λίγο πριν την έναρξη της post season και των τεσσάρων σειρών που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, η Euroleague παρέδωσε το βραβείο του κορυφαίου της κανονικής διάρκειας στον Σάσα Βεζένκοφ.
Ένας «μαραθώνιος» που κράτησε 38 στροφές και οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού – που έκοψε πρώτος το νήμα – είχαν την τιμητική τους στην ανάδειξη των κορυφαίων. Και δικαίως.
Ο Σάσα Βεζένκοφ αφού προστάτεψε την τελευταία αγωνιστική την διαφορά πόντων του από τους Ναν και Ιφί, πήρε ξανά το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Euroleague, όπως είχε συμβεί και το 2022-23. Αλλά δεν έμεινε εκεί.
Ο σταθερός Βεζένκοφ που βρίσκεται με… κλειστά μάτια με τους συμπαίκτες του στα «κοψίματα» που επιχειρεί στην αντίπαλη άμυνα, ήταν ανάμεσα στους ‘5’ της καλύτερης πεντάδας της Ευρωλίγκα αλλά και ο πολυτιμότερος της σεζόν με τη βούλα.
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον Βούλγαρο πάουερ φόργουορντ που το… τερμάτισε στην κανονική περίοδο, όντας πρώτος σε πόντους (19,4) & PIR (23,1) και πέμπτος σε ριμπάουντ (6,6).
Κάπως έτσι έπιασε τον μέχρι πρότινος μοναδικό Άντονι Πάρκερ με δύο MVP της σεζόν, μεγαλώνοντας το παλμαρέ των ατομικών διακρίσεων ενώ έγινε παράλληλη ο πρώτος που βγαίνει δύο φορές πρώτος σκόρερ και MVP την ίδια σεζόν.
2015-16 ΝΑΝΤΟ ΝΤΕ ΚΟΛΟ (ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ)
2022-23 ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)
2024-25 ΚΕΝΤΡΙΚ ΝΑΝ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)
2025-26 ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)