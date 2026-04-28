Γνωστή έγινε η 12άδα του Ολυμπιακού για το Game 1 με τη Μονακό (28/04, 21:00), με τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα να «δείχνουν» μερικά πράγματα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στα Play Offs της Euroleague, με το ρόστερ του «γεμάτο», αφού ήταν από τις λίγες φορές που δεν υπήρχαν τραυματίες (πλην του Κίναν Έβανς).

Γι’ αυτό και μιλάγαμε για μία εξαιρετικά δύσκολη «εξίσωση» για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού έπρεπε να αφήσει εκτός τέσσερις παίκτες στο Game 1 με τη Μονακό (28/04, 21:00).

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην έχει στη διάθεσή του: τον Μουστάφα Φαλ, τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, τον Μόντε Μόρις, αλλά και τον Φρανκ Νιλικίνα.

Αντίθετα, στη 12άδα θα είναι τόσο ο Κόρι Τζόσεφ, όσο και ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Αμέσως, πολλά πράγματα μπορούν να «δείχνουν» αυτές οι αποφάσεις, αφού έχουν να κάνουν και με τι θα παρουσιάσει η Μονακό.

Η ομάδα από το Πριγκιπάτο είναι αρκετά «γυμνή» στη θέση των φόργουορντς. Την ίδια ώρα, «καθαροί» σέντερ υπάρχουν μόνο οι Ντάνιελ Τάις και Κεβάριους Χέιζ.

Γι’ αυτό και ο Ολυμπιακός θα έχει τρεις σέντερ, δύο πάουερ φόργουροντ, δύο σμολ φόργουορντ, αλλά και ένα «μπαλαντέρ».

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι ένας παίκτης που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον έχει εμπιστευτεί ουκ ολίγες φορές. Και ακόμα μία φορά έγινε στο Game 1 των φετινών Play Offs. Προφανώς και υπάρχει και «εξήγηση».

Ο Αμερικανός αθλητής, μπορεί να «καλύψει» όλες τι θέσεις από το 1-3 και να «κουράσει» τα γκαρντ της Μονακό (που είναι και η δύναμή της). Φυσικά, μαζί του θα είναι οι Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, ενώ υπάρχουν πάντα οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Σε μία επιλογή που «δείχνει» και γιατί ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτίμησε να αφήσει εκτός δύο πόιντ γκαρντ, να «θωρακίσει» τη ρακέτα του, ενώ παράληλλα ο Σακίλ ΜακΚίσικ θα έχει τον ρόλο του «μπαλαντέρ».

Η 12άδα του Ολυμπιακού:

Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς