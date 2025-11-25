Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος, έχοντας ζήσει σπουδαίες στιγμές στο ΟΑΚΑ τόσο ως παρανομαστής ως και ως αντίπαλος.

Ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιστορίας του Παναθηναϊκού, εκείνος που τον γιγάντωσε. Που τον έκανε πολύ μεγάλο μέγεθος στους «κόλπους» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχει ονοματεπώνυμο. Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ήρθε ως πετυχημένος ήδη, περίπου μία δεκαετία αφότου έβγαλε – εν μία νυκτί – την αθλητική περιβολή στην ομάδα της καρδιάς του Παρτιζάν, για να πιάσει πινακάκι στο χέρι του. Όπως και το ζωτικό όργανο όμως που τροφοδοτεί ολόκληρο το σώμα έχει δύο κόλπους, έτσι και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την χώρισε στα δύο.

Το δέσιμο με τον οργανισμό του Παναθηναϊκού έγινε τεράστιο. Με τους ανθρώπους του και τον κόσμο του. Δεκατρία χρόνια ήταν αυτά, όχι και λίγα. Έχτισε μία ολόκληρη δυναστεία. Ο «γκαστόνε» όπως αποκαλούταν κάποτε, λόγω της κόντρας του με τον Γιάννη Ιωαννίδη, έγινε είδωλο. Και «άρχοντας των δαχτυλιδιών».

Πανηγύρισε νίκες, τίτλους, τρόπαια. Μπήκε στην καρδιά και το μυαλό των φίλων των «πρασίνων» που έπιναν και πίνουν οι παλαιότεροι, κρασί στο όνομά του. Και πως να μην το κάνουν με τόσα κατορθώματα; Όλα τα ωραία όμως, κάποτε τελειώνουν. Τυπικά τουλάχιστον αφού κατ’ ουσίαν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντοτε μία θέση ξεχωριστή στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Στις 20 του Μάρτη του 2014, άπαντες ασχολούνταν με την μεγάλη επιστροφή του Ζοτς στο δεύτερο σπίτι του. Το ΟΑΚΑ ζούσε και ανέπνεε για την ώρα που θα πατήσει και πάλι στο γήπεδο που θριάμβευσε, κατευθυνόμενος όμως στον απέναντι πάγκο. Για τον Ζοτς δεν υπήρχε αντιπαλότητα παρά μόνο, «ένας από εμάς». Και φρόντισαν να του το δείξουν.

Στο παρκέ τον περίμενε σύσωμη η οικογένεια Γιαννακόπουλων με ενασχόληση στον Παναθηναϊκό (Παύλος, Θανάσης, Δημήτρης), για να τον αποθεώσει. Εκείνος πήρε το μικρόφωνο. Τα λόγια βγήκαν δύσκολα αλλά ήταν πηγαία, από μέσα του. Με φωνή τρεμάμενη, μίλησε στα ελληνικά.

«Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για μένα αυτό το βράδυ. Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ!» και στη συνέχεια ακολούθησε πραγματικό… πανδαιμόνιο.

Το αφιερωματικό πανό «King is back», κάλυπτε μεγάλο μέρος της κερκίδας, επιβλητικό. Το σύνθημα «οε οε οε, εδώ είναι το σπίτι σου Ζέλικο Θεέ» ηχούσε στο ΟΑΚΑ, ενώ η λαϊκή απαίτηση από 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν κατακλύσει κάθε γωνιά του γηπέδου για να χειροκροτήσουν τον δικό τους Ζοτς, ήταν αδιαπραγμάτευτη: «Φέρ’ τον πάλι πίσω Γιαννακόπουλε»!

Τα χρόνια πέρασαν και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει για μία ακόμα φορά εκεί όπου μεγαλούργησε, για να ζήσει μία ακόμα αποθεωτική είσοδο, ένα μακρόσυρτο χειροκρότημα. Όλα τριγύρω αλλάζουνε και η αγάπη του φίλαθλου κόσμου του Παναθηναϊκού για τον Ομπράντοβιτς και τούμπαλιν, η ίδια μένει.