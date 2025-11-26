Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν την απόφαση που πήρε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέσει στο μέλλον του στην Παρτιζάν, στο χέρι της διοίκησης μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ανήμπορη να αντιδράσει και να δείξει σημάδια ζωής στις ορέξεις του Παναθηναϊκού έδειξε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στο ΟΑΚΑ η Παρτιζάν με την εικόνα του «άδειου» Ομπράντοβιτς σε γνωστούς για εκείνον διαδρόμους και στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, να ακολουθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, η Mozzart ήρθε να ρίξει «βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κάνοντας λόγο για υποβολή παραίτησης του Ζοτς. Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» με τις εννιά κατακτήσεις Ευρωλίγκας ξεκινώντας από το μακρινό 1992 με την ομάδα της καρδιάς του Παρτιζάν, ρωτήθηκε μετά το τέλος του διασυρμού στην Αθήνα, κατά πόσον μπορεί να ανακάμψουν οι πρωταθλητές της Αδριατικής.

Απογοητευμένος και βυθισμένος στις σκέψεις του εκείνος, απάντησε πως «δεν ξέρει.». Μερικές ώρες μετά ήρθε στο φως της δημοσιότητας το παραπάνω ρεπορτάζ. Η φετινή Παρτιζάν παρότι έχει – στα χαρτιά τουλάχιστον – το ρόστερ και τις μονάδες για να διεκδικήσει αρκετά πράγματα στη φετινή Euroleague, αντ’ αυτού έχει ξεκινήσει με το απογοητευτικό 4-9 ρεκόρ, παρουσιάζοντας μάλιστα ασταθή και κάκιστη εικόνα.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά οκτώ ήττες στα τελευταία εννιά παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς να φαίνεται πως την έχει βλάψει ανεπανόρθωτα.

Πριν από μερικές μέρες μιλώντας στην αίθουσα Τύπου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, ο Ομπράντοβιτς είχε τονίσει ξανά και ξανά πως πιστεύει στο υλικό που υπάρχει και στους παίκτες του. Όπως φαίνεται όμως, το συναίσθημη της ανάγκης για μία ριζική αλλαγή «φούντωσε» μέσα του, ζύγισε την κατάσταση και επέλεξε για το καλό του συλλόγου να παραιτηθεί.

Η σημαντική απόφαση – για το μέγεθος και την προσφορά του Ζοτς- βρίσκεται πλέον στα χέρια του Οστόγια Μιχάιλοβιτς. Ο ισχυρός άνδρας της Παρτιζάν που βρέθηκε μαζί με την οικογένειά του στις court seats του ΟΑΚΑ και τα είπε με τον Παούλιους Μοτιεγιούνας – CEO της διοργάνωσης – πριν το πρώτο τζάμπολ, είναι εκείνος που καλείται να αποφασίσει αν θα στηρίξει τοιουτοτρόπως τον Ομπράντοβιτς, υψώνοντας ασπίδα προστασίας, ή θα αποδεχθεί την παραίτησή του.