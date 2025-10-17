Μία «βαριά» ήττα, που λειτούργησε σαν «ξυπνητήρι». Η περσινή επίσκεψη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Αναντολού Εφές για τη regular season τα… είχε όλα!

Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τη δεύτερη «διαβολομβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague, με μία πολύ απαιτητική «αποστολή».

Μετά τη νίκη με τη Βιλερμπάν (15/10, 91-85) θα προσπαθήσει να κάνει το 2/2 κόντρα στην Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).

Για αυτόν τον λόγο, το Ole.gr «θυμάται» τα όσα συνέβησαν στην περσινή «μονομαχία» των δύο ομάδων για τη regular season.

Σε μία αναμέτρηση, που ο Παναθηναϊκός μπορεί να έζησε την πιο «βαριά» ήττα του στην «εποχή Εργκίν Αταμάν», αλλά αποτέλεσε και ένα δυνατό «ξυπνητήρι» στη σεζόν για τους «πράσινους»!

Ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε στους Betarades για την περιβόητη συνύπαρξη του με τον Ναν (video) Πεπεισμένος για την πέρα ως πέρα εφικτή και αποδοτική συνύπαρξή του με τον Κέντρικ Ναν, εμφανίστηκε στην κάμερα των Betarades ο Τι Τζέι Σορτς μετά την επικράτηση επί της Βιλερμπάν.

Η ήττα, που λειτούργησε σαν «ξυπνητήρι»

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στον περασμένο Δεκέμβριο. Το «τριφύλλι» είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για την 15η αγωνιστική.

Ο Κέντρικ Ναν απουσίαζε και η Αναντολού Εφές βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει», σε ένα «φεγγάρι» που ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα πολύ καλά του.

Οι Τούρκοι «καθάρισαν» από νωρίς την υπόθεση-νίκη και υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό στην πιο «βαριά» ήττα στην «εποχή Εργκίν Αταμάν», μιας και έχασε με 26 πόντους.

Ωστόσο, εκείνη η αναμέτρηση ήταν και το «ξυπνητήρι» για την ελληνική ομάδα. Μετά την ήττα στην Κωνσταντινούπολη, το ρεκόρ του «τριφυλλιού» ήταν στο 8-7 και μέχρι τότε έμοιαζε να μην έχει βρει τον κατάλληλο ρυθμό σε επίθεση και άμυνα.

Παρ’ όλα αυτά, η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με πέντε σερί νίκες και μπορεί να πει κανείς πως ήταν το turning-point της σεζόν!

Και φέτος, το κλαμπ του Εργκίν Αταμάν μοιάζει να είναι λίγο «μπερδεμένο» στους πρώτες αγώνες και πάει σε μία έδρα που την έχει «πατήσει» πολύ άσχημα.

Θα μπορέσει να αποφύγει ό,τι έγινε στην περασμένη σεζόν της κανονικής διάρκειας της Euroleague;

Την απάντηση θα τη γνωρίζουμε σε λίγες ώρες!