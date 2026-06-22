Μπορεί να μην αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς το γκρουπ των συναργατών του, ωστόσο η εκδήλωση «έδειξε» έναν από αυτούς.

Η 21η του Ιούνη 2026 σημαδεύτηκε και καρφιτσώθηκε στο μυαλό των φίλων του Παναθηναϊκού ως μία από τις ιστορικότερες ημερομηνίες και όχι άδικα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε πράξη τον ευσεβή πόθο όλου του «πράσινου» λαού, χρίζοντας ξανά μπροστάρη του πλοίου τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τον άνθρωπο που άλλαξε μια για πάντα τον ρου όχι μόνο του μπασκετικού τμήματος αλλά και όλου του σωματείου.

Η επομένη της ανακοίνωσης της επιστροφής του «Βασιλιά», επεφύλασσε έντονες συναισθηματικά στιγμές για τους «πράσινους» αφού το «Ομπράντοβιτς» έγινε και πάλι σύνθημα στα χείλη των μικρών και μεγάλων φίλων της ομάδας που έσπευσαν κατά χιλιάδες στο γήπεδο απλά για να τον καλωσορίσουν, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου.

Μιας εκδήλωσης που δεν ήταν και τόσο αποκαλυπτική, αφού ούτως ή άλλως ο Σέρβος τεχνικός αρέσκεται στις πράξεις και όχι στα λόγια. Έχοντας βέβαια τις επιμέρους στιγμές της, με την ατάκα στα ελληνικά στον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον «σεβασμό» που ακούστηκε πολλές φορές από τα χείλη του, όπως και τον όρο «οικογένεια» στον οποίο έχει εστιάσει για να έρθουν ξανά μεγάλα αποτέλεσματα και επιτεύγματα.

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που έγιναν στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν και το επόμενο ζήτημα που μένει προς… διαλεύκανση και έχει να κάνει με το τιμ που θα περιστοιχίσει τον «άρχοντα των δαχτυλιδιών» στην προσπάθειά του να επαναφέρει ξανά στον Παναθηναϊκό το μαχητικό του πνεύμα και ως συνέπεια αυτού, να τον τοποθετήσει εκ νέου στην πρώτη θέση του βάθρου των νικητών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ίδιος ο Ζοτς μπορεί να μην έδωσε κάποια είδηση, απομονώντας κανείς ωστόσο το παρασκήνιο μάλλον έγινε σαφής η μία θέση του προπονητικού τιμ. Και η μοναδική ταυτοχρόνως παραμονή από την προηγούμενη σύνθεση.

Ο Ομπράντοβιτς αποκάλυψε το πότε ξεκίνησαν οι συνομιλίες του για την επιστροφή στον Παναθηναϊκό (video) Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίασή του αποκάλυψε το πότε άρχισαν οι συνομιλίες του για την επιστροφή τον Παναθηναϊκό.

Με τη σεζόν να έχει τελειώσει, ο συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν και «υπεύθυνος» για τις επιμέρους στιγμές της ανάλυσης των αντιπάλων, Σάββας Καμπερίδης, βρισκόταν στους διαδρόμους του ΟΑΚΑ.

Ο μοναδικός της παλιάς φρουράς που ήταν εκεί γύρω τριγύρω. Γεγονός που λέει πολλά για την επάνδρωση του προπονητικού σταφ. Ένας εξαιρετικός ούτως ή άλλως επαγγελματίας που διατηρούσε και διατηρεί άριστες σχέσεις με τους πρωταγωνιστές και ο οποίος θα βρίσκεται και στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Αρκετή ώρα μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, μέλη του οργανισμού του Παναθηναϊκού και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γευμάτισαν και κάθισαν μαζί στον υπέροχο χώρο του lounge όπου έλαβε χώρα η Συνέντευξη Τύπου του Ζοτς και μεταξύ αυτών ήταν και ο Έλληνας τεχνικός.

Επόμενη σελίδα η οποία θα απαρτίζεται κατά πάσα πιθανότατα όπως προέκυψε από τη Σερβία και διαφαίνεται, από ανθρώπους της εμπιστοσύνης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τους οποίους πορεύεται τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος για τους Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και ο Βλάντιμιρ Άντροϊτς, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό του Ομπράντοβιτς από τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε και μετά.

Εκτός αυτών, θέση το προπονητικό σταφ του Παναθηναϊκού αναμένεται να έχει και ο Μάικ Μπατίστ, επιφορτισμένος με την ατομική βελτίωση των παικτών.