Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίασή του αποκάλυψε το πότε άρχισαν οι συνομιλίες του για την επιστροφή τον Παναθηναϊκό.

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Εδώ και λίγες ώρες, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και με τη… βούλα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, έπειτα από 14 χρόνια από την αποχώρησή του!

Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος και μετά την επίσημη ανακοίνωση ήρθε και η παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού.

The Official Presentation of Zeljko Obradovic ☘️



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Πάρα πολλοί φίλοι των «πρασίνων» μαζεύτηκαν στο Telekom Center Athens, ώστε να πάρουν μία πρώτη «γεύση» από το νέο ξεκίνημα.

Στην αίθουσα Τύπου, οι δύο κεντρικές φιγούρες ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε μία συνεργασία που «χτίστηκε», πριν από 48 ώρες!

Κι όμως, όπως τόνισε ο πρώην προπονητής της Παρτιζάν οι συνομιλίες για την επιστροφή του ξεκίνησαν μόλις προχθές (20/06).

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το «επιβεβαίωσε» τονίζοντας πως στο μυαλό του υπήρχε μόνιμα αυτή η ιδέα.

Αναλυτικά, η συνέντευξη Τύπου, για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

Αρχική τοποθέτηση Δ. Γιαννακόπουλου:

«Το 2024 είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε τον Παναθηναϊκό τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, κάποιοι μπορεί να αμφέβαλλαν. Κατακτήσαμε την Euroleague, φέραμε το Final Four στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και τώρα έρχεται η στιγμή να κλείσει ο κύκλος με τον πιο ιδανικό τρόπο.

Επιστρέφει ο κορυφαίος των κορυφαίων. Η αγάπη μας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με τις περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Σήμερα ο Ζέλικο επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Στην οικογένειά του. Κόουτς, σε ευχαριστούμε για τα πάντα. Καλώς ήρθες σπίτι σου».

Αρχική τοποθέτηση Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη διοίκηση για την ευκαιρία να βρίσκομαι ξανά εδώ.

Ήταν πολύ εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και τον Παναθηναϊκό.

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και για την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι ξανά εδώ».

Ερώτηση στον Δ. Γιαννακόπουλο για το αν είναι από τα καλύτερα δώρα που έχει λάβει, δεδομένου ότι σήμερα έχει γενέθλια:

«Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει με γενέθλια. Όπως είπα και στον ίδιο, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα και στα πρόσωπα του κόσμου, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια ούτε τίποτα. Είναι για μένα μεγαλύτερο και από Ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού».

Για το αν μεγάλωσε και ο δικός του μύθος μαζί με τον Παναθηναϊκό και το αν έχει έξτρα κίνητρο που θα καθοδηγήσει τον Παναθηναϊκό στο ανακαινισμένο του γήπεδο:

«Χρόνια Πολλά στον πρόεδρο, το ξέχασα (γέλια). Είμαι όμως φορτισμένος συναισθηματικά σήμερα. Πιστεύω πως στη ζωή όλων το κίνητρο είναι κλειδί. Αν έχεις κίνητρο και μεγάλο στόχο, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αυτό το γήπεδο ανακαινίστηκε και είναι κάτι ξεχωριστό, χάρη στον Δημήτρη. Μέσα μου υπάρχει φωτιά να συνεχίσω να είμαι προπονητής. Ήταν εύκολο να βρω κίνητρο σε αυτό το μέρος. Ποτέ δεν έχασα επαφή με αυτή την οικογένεια και αυτούς τους ανθρώπους. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να δείξω σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγάπη υπάρχει. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να ζούμε στο παρόν και να κοιτάζουμε το μέλλον. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φτιάξουμε, να καταλάβουμε τον κόσμο που είναι από πίσω μας και να δώσουμε όλοι μας ό,τι έχουμε μέσα μας».

Πότε ωρίμασε στο μυαλό τους η νέα συνεργασία:

Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Οι επαφές μας έγιναν τις τελευταίες ημέρες. Μέχρι πριν από δύο ημέρες υπήρχαν συζητήσεις και, πάνω απ’ όλα, έπρεπε να δείξω σεβασμό στον εαυτό μου και σε όσα πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια.

Κάναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συζήτηση με τον Δημήτρη, ο οποίος ταξίδεψε για να συναντηθούμε από κοντά. Ανταλλάξαμε τις σκέψεις μας και, τελικά, συμφωνήσαμε πολύ εύκολα. Πιστεύω πως τα πιο απλά πράγματα είναι συνήθως και τα καλύτερα».

Δ. Γιαννακόπουλος:

«Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν είναι κάτι που ωρίμασε. Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Άρα στο μυαλό το δικό μου ήταν ώριμο πάντα».

Για το αν έπαιξαν ρόλο Σλούκας και Λεσόρ στην επιστροφή του:

«Μίλησα χθες με τον Σλούκα. Μετά την ανακοίνωση, ήταν στη Χαλκιδική. Θα συναντήσω όλους τους παίκτες. Με τον Σλούκα που τον ξέρω πολύ καλά θα είναι εύκολο. Με τον Ματίας δεν μίλησα, αλλά είμαι μόνο μια μέρα εδώ. Θέλω λίγο χρόνο».

Για το αν τον ανησυχεί η σύγκριση με την πρώτη του θητεία:

«Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει συγκρίσεις. Όμως, όπως είπα, το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να ζούμε στο σήμερα και το αύριο. Όσα πετύχαμε, ήρθαν επειδή δουλέψαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι πως θα σκέφτομαι αυτή την ομάδα και τον σύλλογο που μου αρέσει. Μπορεί πριν 20 μέρες η πρώτη μου επαφή με το μπάσκετ μετά από καιρό να ήταν η προπόνηση στο καμπ του Ντατόμε. Ήταν κάτι ξεχωριστό για μένα. Η επαφή με το γήπεδο με κάνει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο. Τώρα είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου με τους παίκτες και όσους δουλεύουν στο κλαμπ. Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, αλλά όλοι είναι φίλοι. Ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται. Πάνω από όλους είναι η ομάδα».

Ερώτηση για πιθανή επιστροφή Διαμαντίδη ή του Μπατίστ:

Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Ξέρω τις φήμες, είναι μέρος της ζωής με όλα τα ΜΜΕ και τα social media. Όλοι έχουν γνώμη. Τι να κάνω; Να βγαίνω κάθε μέρα και να λέω ότι αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα; Δεν είναι έτσι η ζωή μου. Αντιμετωπίζω σοβαρά τη δουλειά μου. Όταν αποφασίσω ποιος θα είναι στο σταφ, πρώτα θα μιλήσω με τον πρόεδρο, τα άλλα στελέχη της διοίκησης και θα το μάθετε. Θα είμαι πάντα ανοιχτός. Δεν θα είναι μυστικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα ή κάτι γι’ αυτό. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε».

Δ. Γιαννακόπουλος:

«Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοια ιστορία, έχουν περάσει ιερά τέρατα, που έχουν περάσει από πόστα και ήδη προσφέρουν. Ο Παναθηναϊκός είναι ανοιχτός και όποιος θεωρεί ότι ο κ. Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για τον Παναθηναϊκό, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Ο Παναθηναϊκός έχει την ιστορία του και το μέλλον του».

Για το αν η δυναμική του Ολυμπιακού είναι ακόμη μεγαλύτερο το κίνητρο:

Δ. Γιαννακόπουλος:

«Δεν κοιτάμε τι κάνουν οι αντίπαλοι. Φαντάζομαι για τη Ρεάλ μιλάτε… Αν θέλουμε να περάσουμε τη Ρεάλ, βέβαια θέλουμε. Ο κ. Ομπράντοβιτς είναι ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα μπορούσε αυτό να το φέρει εις πέρας. Ελπίζουμε ο Θεός να μας χαρίσει την υγειά μας και μια μέρα να είμαστε εδώ και να περάσουμε τη Ρεάλ».

Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν χαρούμενος εκεί. Ποτέ δεν έβαζα στόχο για να κοιτάξω το μέλλον. Το Νοέμβριο πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση να φύγω. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα για το μπάσκετ για μια μεγάλη περίοδο. Εκείνος μπορούσε να μιλήσει. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσω για την ιστορία του Παναθηναϊκού και τι σημαίνει. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για το παρελθόν και πώς είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα. Εγώ πάντα θα σέβομαι κάθε αντίπαλο. Εμείς πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας, πάντα με σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, κάθε ομάδα, κάθε πρόσωπο. Όταν εστιάζεις στον εαυτό σου έχεις καλές πιθανότητες να φτάσεις εκεί που θες».

Για την αγάπη του κόσμου και πώς ένιωσε:

«Ευτυχής, πώς να αισθανθώ; Δεν περίμενα να έρθει τόσος κόσμος. Περίμενα να κάνουμε μια συνέντευξη Τύπου. Ο κόσμος μου δείχνει την αγάπη του όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη και όταν ερχόμουν ως αντίπαλος. Τώρα είμαι ξανά εδώ. Δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω. Είμαι έτοιμος για δουλειά με τους ανθρώπους που είναι εδώ. (στα ελληνικά): Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;».

Παρέμβαση Δ. Γιαννακόπουλου:

«Να συμπληρώσω κάτι. Είπε ο κόουτς ότι ερχόταν σαν αντίπαλος, αλλά εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι: τα τελευταία χρόνια περάσαμε αρκετές πίκρες, αλλά ένας άνθρωπος που με έπαιρνε τηλέφωνο μετά από κάποιες τέτοιες στιγμές, ήταν ο κύριος δίπλα μου. Και μου έλεγε ‘Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα’. Μου έδινε κάποιες συμβουλές και μου έδειχνε πως σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Μπορεί σαν προπονητής να ήταν. Σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά».

Για το πώς ένιωσε ακούγοντας τον Δ. Γιαννακόπουλο να λέει πως η επιστροφή του είναι πιο μεγάλη και από ευρωπαϊκό τίτλο:

«Τον ευχαριστώ για τα λόγια του, αλλά ο σύλλογος αυτός είναι τόσο μεγάλος και οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του, αλλά πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα κιόλας τη δουλειά. Εκεί κρίνονται όλα. Πόσο σοβαροί θα είμαστε, πόσο ειλικρινείς μεταξύ μας και πώς θα πείσουμε τους παίκτες πως είναι οι πιο σημαντικοί από μας και πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος θα θέλει να βλέπει μια ομάδα που θα παλεύει πάντα. Οι κακές μέρες θα υπάρχουν, αλλά πρέπει να δίνουμε τα πάντα. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό το κλαμπ θέλει να είναι πάντα στην κορυφή, δεν έχω καμία αμφιβολία».

Αν η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσε να κάνει ανήμερα της γιορτής του πατέρα στον Παύλο Γιαννακόπουλο:

«Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι, δεν θα πω κάτι άλλο. Μπορείτε να το φανταστείτε, ο Ζέλικο επέστρεψε!»

Αν είναι κίνητρο να φτάσει στις 10 κατακτήσεις της Euroleague:

«Θα είναι πολύ ωραίο να φτάσει ο Παναθηναϊκός τις οκτώ κατακτήσεις».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη Τύπου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: