Πώς έχετε στο μυαλό σας έναν προπονητή της Euroleague; Εκείνος στην Μπασκόνια είναι το κάτι άλλο…

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι μια κατηγορία μόνος του. Ένας μικρός «θεούλης» ο κόουτς της Μπασκόνια που ξεκίνησε την θητεία του στη Χώρα των Βάσκων με το Κύπελλο και ποιος να του πει, τι…

Η άλλοτε Κάχα Λαμπολάρ, ή Κούτσα, ή Σάσκι Μπασκόνια ή το τελευταίο σκέτο όπως θέλετε πείτε το, αρίβαρε στον Πειραιά από την προτελευταία θέση της κατάταξης. Με ρεκόρ 9-22 και επτά συνεχόμενες ήττες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με απουσίες και δίχως να έχει πανηγυρίσει από το Κόπα Ντελ Ρέι και έπειτα σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Και τι μ’ αυτό;

Κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν. Μπορεί η Ευρωλίγκα να θεωρείται και να είναι κατ’ ουσίαν η ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, παρόλα αυτά μερικοί παραμένουν ρομαντικού σε αυτήν. Αυθόρμητοι, ο εαυτός τους. Όχι τόσο σκληρή, με μία διαφορετική στάση. Αυτό είναι ο Πάολο Γκαλμπιάτι.

Ο Ιταλός τεχνικός, άκρως εκφραστικός και ατακαδόρος, ο οποίος είδε την δουλειά του στην Τρέντο να του δίνει το διαβατήριο για τα… μεγάλα σαλόνια.

Και πριν φορέσει κοστούμι για να καθίσει στον πάγκο και να κοουτσάρει την Μπασκόνια, βγήκε για ζέσταμα με τους παίκτες του. Το συνηθίζει, δεν είναι πρωτοφανές. Και τα σουτάκια του έκανε για να φύγει η όποια πίεση και άμυνα έπαιξε τους παίκτες του. Και τους κυνήγησε και τους χειροκρότησε.

Πολύ όμορφες σκηνές μιας άλλης κουλτούρας και φιλοσοφίας από τον κόουτς Γκαλμπιάτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν αντιμετωπίσει το ξεκάθαρο φαβορί Ολυμπιακό.