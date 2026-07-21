Την… πόρτα του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ χτύπησε η Ντουμπάι παρόλα αυτά οι προθέσεις της ομάδας του Λιμανιού, ήταν και παραμένουν ξεκάθαρες.

Στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες – άλλωστε τα ανοιχτά ζητήματα ήταν λιγοστά με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου – αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως δεν κινείται… φύλλο.

Την ίδια ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» σκανάρουν την αγορά για την απόκτηση του αντικαταστάση του Άλεκ Πίτερς εξετάζοντας αυτά που μπορεί αυτή να τους δώσει, το ζήτημα του Τόμας Γουόκαπ συνεχίζει να απασχολεί. Δίχως ωστόσο να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια εξέλιξη που να δείχνει αποχώρηση.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Ντουμπάι BC χτύπησε για πρώτη φορά επισήμως την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Τεξανό γκαρντ, αφού ο ίδιος ανήκει ακόμα στην ομάδα, προσφέροντας στους Πειραιώτες 600 χιλιάδες ευρώ σε δύο δόσεις (300 χιλιάδες αυτό το καλοκαίρι και άλλες 300 χιλιάδες το επόμενο) για να αποκτήσει τα δικαιώματά του.

Η εν λόγω προσφορά πέρασε και δεν ακούμπησε για τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, απορρίπτοντάς της δίχως δεύτερη σκέψη. Ο Τόμας Γουόκαπ ανήκει στο έμψυχο δυναμικό των πρωταθλητών Ευρώπης και υπολογίζεται κανονικά από τους «ερυθρόλευκους», διαμηνύοντας ξανά προς κάθε ενδιαφερόμενο πως η τιμή αποδέσμευσης του Γουόκαπ τοποθετείται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το «δίκοπο» μαχαίρι της Ντουμπάι BC με τον Ντιάλο Η Ντουμπάι BC ρίσκαρε και… έχασε με τον Άλφα Ντιάλο, γνωρίζοντας εξ’ αρχής βέβαια τα δεδομένα σύμφωνα με πληροφορίες του Ole.gr.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο ζήτημα δείχνει και τις προθέσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τοποθετήσει υπό διαπραγμάτευση έναν αθλητή ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για την καθιέρωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, με όρους που δεν ικανοποιούν.

Οι άνθρωποι που τρέχουν (εδώ και χρόνια) ομάδες αυτού του επιπέδου, ξέρουν πως παίζεται το παιχνίδι. Και ζητώντας 3 εκατομμύρια ευρώ για 34χρονο αθλητή του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, δείχνει ο Ολυμπιακός ότι όχι μόνο δεν καίγεται να αποδεσμεύσει τον Τόμας Γουόκαπ αλλά τον υπολογίζει κανονικά. Και τον περιμένει τις επόμενες εβδομάδες στην εκκίνηση της προετοιμασίας, παρότι δυσαρεστήθηκε με το πλαίσιο που έχει τοποθετηθεί το μέλλον του στο Λιμάνι.

Στο μεσοδιάστημα, οι Άραβες δεν χτύπησαν εκ νέου την πόρτα του Ολυμπιακού με κάποια βελτιωμένη πρόταση για τον Τόμας Γουόκαπ. Άλλωστε το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι τεράστιο, με τους Πειραιώτες να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο αφού στην μεταξύ τους διμερή συμφωνία, διαθέτουν την οψιόν ανανέωσης για τον επόμενο χρόνο. Άρα διαπραγματεύονται όπως θέλουν, ζητώντας ό,τι νούμερο επιθυμούν.

Οι ισορροπίες από εκεί και πέρα είναι δικό τους ζήτημα προς εξέταση.