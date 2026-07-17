Η Βιλερμπάν σχεδιάζε την εκτόξευσή της πλην όμως η αρμόδια επιτροπή είχε άλλα σχέδια και οι σταρ της γίνονται μετέωροι.

Νέοι παίκτες, ισχυροί, μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Μπορεί η Euroleague της νέας σεζόν να παραμένει ίδια και απαράλλακτη ως προς το φορμάτ της, πλην όμως οι οικονομικοί συσχετισμοί έχουν αλλάξει με τους μνηστήρες για μια μακρά πορεία, να αυξάνονται. Τουλάχιστον στα χαρτιά.

Μία από τις ομάδες που έμπαινε στη συζήτηση για πιθανά μεγάλα πράγματα και ένα σαφώς πιο ανταγωνιστικό προφίλ σε σχέση με αυτό που είχε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, ήταν η Βιλερμπάν.

Μπορεί να είχε συνηθίσει το μάτι να συναντά κανείς την ομάδα του Τόνι Πάρκερ στα χαμηλά στρώματα της κατάταξης, πλην όμως οι προοπτικές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου είχαν διαφοροποιηθεί ταμάλα.

Η Βιλερμπάν βγήκε στο μεταγραφικό παζάρι με χρήματα, έπεισε παίκτες από το πάνω ράφι για το πρότζεκτ και σχεδιάζε με μεγάλη αισιοδοξία την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Equipe όμως, μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή η αλλαγή πλεύσης.

Κι αυτό διότι οι εγγυήσεις από τον επενδυτή εξ’ Ασίας δεν ήταν αρκετές. Ογαλλικός σύλλογος εμφανίστηκε την Τετάρτη (15/07) ενώπιον της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμβουλευτικής Διοίκησης (DNCCG), παρουσιάζοντας ένα εναλλακτικό πλάνο που βασίζεται σε προϋπολογισμό περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ για όλο το μπάτζετ. Σαφώς χαμηλότερο σε σχέση με τα «τρελά» νούμερα που ακούγονταν και έφταναν κοντά στα 60 εκατ. ευρώ για όλα τα έξοδα (λειτουργικά, μισθούς παικτών, προπονητικού σταφ και ούτω καθ’ εξής).

Αυτομάτως η εξέλιξη αυτή έφερε έναν αναβρασμό στην μπασκετική ευρώπη καθώς η Βιλερμπάν είχε συμφωνήσει και είχε υπογράψει αθλητές με πολύ υψηλά συμβόλαια. Όπως εκείνα του Σιλβέν Φρανσίσκο (4 εκατ. τον χρόνο), του Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, του Ντάνιελ Τάις και του Αρμόνι Μπρους από την Αρμάνι ενώ βρισκόταν ακόμα στο κυνήγι σημαντικών ονομάτων όπως του Μπολομπόι, του Πάτι Μιλς, ακόμα και του Νικολά Μπατούμε σε περίπτωση επιστροφής στην Ευρώπη.

Τα γεγονότα αυτά έφεραν και την αντίδραση του περιζήτητου Σιλβέν Φρανσίσκο μέσω Twitter αν και στη Βιλερμπάν διαμηνύουν πως δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας όχι μόνο για τον πρώην παίκτη του Περιστερίου και της Ζαλγκίρις αλλά και κάθε άλλο νέο μεταγραφικό απόκτημα.

Ο Τόνι Πάρκερ ψάχνει ήδη «ενέσεις» οικονονικής βοήθειας και μένει να φανέι κατά πόσον η Βιλερμπάν θα εμφανιστεί όσο ισχυρή περίμενε κανείς βάσει των όσων είχαν δει τα δημοσιεύματα ή θα κινδυνέψει να αθετήσει συμφωνίες.