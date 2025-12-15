Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς «διαβολοβδομάδας», αφήνοντας πίσω του τη σαρωτική νίκη απέναντι στο Περιστέρι στο κλειστό «Α. Παπανδρέου» και στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον του στις υποχρεώσεις της EuroLeague. Πρώτος σταθμός είναι η αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (16/12, 21:15).

Το έργο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς θα βρεθεί απέναντι σε μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης. Η Βαλένθια, υπό την καθοδήγηση του Πέδρο Μαρτίνεθ, παρουσιάζει εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο, με τη νίκη της απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center να επιβεβαιώνει τη δυναμική της στη φετινή διοργάνωση.

Οι Ισπανοί ταξίδεψαν ήδη στην Ελλάδα σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, έχοντας μία μόνο απουσία από την αποστολή. Ο Τσάβι Λόπεθ-Αρόστεγκι παραμένει τραυματίας και δεν θα είναι διαθέσιμος τόσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό όσο και για την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

Ο Ισπανός γκαρντ/φόργουορντ απουσιάζει από τα τελευταία παιχνίδια της Βαλένθια λόγω τραυματισμού στο δεξί πόδι και αποτελεί τον μοναδικό παίκτη που έμεινε εκτός ενόψει των κρίσιμων αγώνων της EuroLeague.