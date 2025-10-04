Η Μπαρτσελόνα προσγείωσε απότομα τον Παναθηναϊκό και του υπενθύμισε ένα φαινόμενο που θα ήθελε να ξεχάσει.

Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να βάλει «στοπ» σε ένα γεγονός που τον γυροφέρνει από την εποχή του Τσάβι Πασκουάλ. Η απόπειρά του όμως το βράδυ της Παρασκευής στο Telekom Center Athens βρήκε σε… ξέρα.

Κάθε που αρχίζει η σεζόν στη Euroleague, πέρα από το γνωστό μότο «κάθε παιχνίδι μετράει», ακούγονται οι ψίθυροι για την πιο ανταγωνιστική σεζόν που ξεκινάει. Υπέρμαχοι και πολέμαιοι αραδιάζουν τα επιχειρήματά τους. Το ταμείο όμως είναι η αλήθεια πως γίνεται τον Απρίλιο-Μάιο και όχι τον Οκτώβρη.

Κανένα σύνολο δεν βρίσκεται σε επίπεδο ετοιμότητας, ακόμα καλά καλά δεν άρχισε η δράση, που θα ήθελε. Το Ευρωμπάσκετ και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του καλοκαιρίου με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, συνέβαλαν ακόμα περισσότερο σε αυτό. Με πρώτο και καλύτερο τον Παναθηναϊκο.

Οι «πράσινοι» που είχαν και το ταξίδι στην Αυστραλία, είναι εμφανές πως χρειάζονται αρκετό χρόνο ακόμα για να αποδώσουν στο βαθμό που φτιάχτηκαν και επιθυμεί ο κόσμος και το προπονητικό σταφ να τους δει.

Γι’ αυτό και οι άνθρωπο που ζουν από μέσα την εκάστοτε ομάδα της λίγκας, δεν ονειρεύονται κυριαρχικές εμφανίσεις και μπάσκετ που ο φίλαθλος κόσμος θα «τρίβει» τους οφθαλμούς του αλλά νίκες που θα εξασφαλίζουν χρόνο με την μικρότερη δυνατή μουρμούρα.

Τα αμυντικά ζητήματα του αναμφίβολα ιδιαιτέρως ποιοτικού σε κάθε θέση Παναθηναϊκού, κρύφτηκαν κάτω από το χαλάκι με την Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη και απέναντι στην Μπαρτσελόνα των περισσότερων προσωπικοτήτων και της βαριάς φανέλας.

Οι «μπλαουγκράνα» εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό ό,τι τους έδωσε η «πράσινη» άμυνα και άλωσαν το ΟΑΚΑ με τη νέα ονομασία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Κι ας δέχτηκαν 96 πόντους από έναν Παναθηναϊκό που είχε τα βαριά χαρτιά του (Ναν, Σορτς, Όσμαν) σε μέτρια έως κακή βραδιά.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα χρονιά ένα σενάριο στο οποίο θα ήθελαν να βάλουν… φρένο στον Παναθηναϊκό. Η αύξηση των ομάδων από 18 σε 20, έφερε «διπλή» εβδομάδα από το καλησπέρα σας. Πλην όμως η «σκούπα» δεν ήρθε ούτε φέτος.

Από την αρχή καταβολής των «διαβολοβδομάδων» (2016-17) με την αλλαγή του φορμάτ, έχουν να πανηγυρίσουν οι επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης το 2/2 στην πρώτη διπλή αγωνιστική κάθε σεζόν.

Τον Οκτώβρη του 2016, ο Παναθηναϊκός του Τσάβι Πασκουάλ που μόλις είχε καθίσει στο πηδάλιο αντί του Αργύρη Πεδουλάκη, πέρασε με σπουδαία ανατροπή από το Μπάμπεργκ και την σκληροτράχηλη ομάδα του Τρινκιέρι (84-83).

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω με δέκα πόντους (83-73) από την παρέα του Νίκου Ζήση τρία λεπτά πριν το τέλος, έτρεξαν όμως και πρόλαβαν με το «for the win» του Νικ Καλάθη να τους δίνει το ροζ φύλλο αγώνα.

Περίπου 48 ώρες αργότερα υποδέχθηκαν στο ΟΑΚΑ τον Ερυθρό Αστέρα των μετέπειτα «πράσινων» Νέιτ Ουόλτερς και Ντέγιαν Ράντονιτς, την αντίσταση του οποίου έκαμψαν σαφώς ευκολότερα, φτάνοντας μέχρι και το +23 (41-18) λίγο πριν την ανάπαυλα για το τελικό 70-59.

Κι αν η πρώτη νίκη στην εναρκτήρια «διαβολοβδομάδα» της σεζόν ήρθε την περασμένη αγωνιστική περόοδο στην Πόλη απέναντι στην μετέπειτα πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε έπειτα από το «κουτσό» 2019-20 του Covid-19, το απόλυτο αγνοείται σχεδόν μία δεκαετία τώρα.

2017-18: ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός 81-63, Παναθηναϊκός-Φενέρ 70-68

2018-19: Μπάγερν-Παναθηναϊκός 80-79, Παναθηναϊκός-Γκραν Κανάρια 102-87

2019-20: Χίμκι-Παβαθηναϊκός 103-86, Παναθηναϊκός-Εφές 86-70

2020-21: Βαλένθια-Παναθηναίκός 95-83, Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 93-72

2021-22: Μπασκόνια-Παναθηναϊκός 81-79, Ρεάλ-Παναθηναϊκός 88-65

2022-23: Άλμπα-Παναθηναϊκός 94-65, Παναθηναϊκός-Μονακό 80-83

2023-24: Φενέρ-Παναθηναϊκός 83-69, Παναθηναϊκός-Μακάμπι 81-86

2024-25: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 90-86, Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 76-81

2025-26: Παναθηναϊκός – Μπάγερν 87-79, Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103