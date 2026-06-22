Η νέα εποχή Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκού ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (21/6/26), με τον Δ. Γιαννακόπουλο να δίνει σάρκα και οστά σε μία υπόσχεση που είχε δώσει 12 και πλέον χρόνια πίσω.

Όπως όλες οι μεγάλες αγάπες – έτσι και εκείνη του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς – έχουν περάσει ανά τα χρόνια τις φάσεις τους. Και ιδίως η διαπροσωπική του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον άνθρωπο που άλλαξε μια για πάντα τον ρου της ιστορίας όχι μόνο του συλλόγου αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η διοικητική σελίδα του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού στιγματίστηκε ευθύς εξ΄ αρχής με τους – προσωρινούς όπως αποδείχθηκε – τίτλους τέλους με τον άνθρωπο που λατρεύτηκε σαν ημίθεος από τον κόσμο του τριφυλλιού. Τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς που «γιγάντωσε» το τριφύλλι.

Και το καλοκαίρι του 2026 με τον αιώνιο αντίπαλο στα φόρτε του, η ανάγκη για την επιστροφή του ήταν πιο μεγάλη από ποτέ. Το έδαφος έμοιαζε πρόσφορο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε «γη και ύδωρ» στον Ζοτς για να επαναφέρε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και ταυτόχρονα εκπλήρωσε μία ευχή του, 12 και πλέον χρόνια πίσω.

Όταν είχε επιστρέψει για πρώτη φορά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ΟΑΚΑ ως αντίπαλος και εν μέσω εκδηλώσεων λατρείας από τον κόσμο της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ είχε κάνει σύντομες δηλώσεις στην κάμερα της NOVA, εν μέσω και της βράβευσης του Ομπράντοβιτς στο ημίχρονο, σημειώνοντας πως «είναι κομμάτι της ζωής μας και της ομάδας μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Μακάρι να τον ξαναδούμε μια μέρα εδώ», είχε πει, αποφεύγοντας να απαντήσει σε οτιδήποτε άλλο.

Η «υπόσχεση» του Ομπράντοβιτς που τηρήθηκε 14 χρόνια αργότερα Ο «φάρος» στην ιστορία του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς γυρίζει στο μέρος που λατρεύτηκε ως ημίθεος, τηρώντας τον (παραφρασμένο) λόγο του, 14 χρόνια πριν.

Κάποιες ώρες νωρίτερα βέβαια, είχε πει πως… «μοιάζει με κακόγουστο αστείο το να προπονεί άλλη ομάδα ο Ζοτς… Πρέπει το συντομότερο να επιστρέψει μια για πάντα στο σπίτι του, ώστε να ολοκληρωθεί ο στόχος του να ξεπεράσουμε τη Ρεάλ σε ευρωπαϊκούς τίτλους», με την επικαιρότητα να ανακυκλώνεται φυσικά γύρω από την επιστροφή στου Ομπράντοβιτς στην Αθήνα – για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε – και την πρώτη φορά που θα αντιμετώπιζε στο ΟΑΚΑ τους πράσινους.

Κατά την άφιξή του, ο Σέρβος τεχνικός που βρήκε στον απέναντι πάγκο τον άλλοτε παίκτη του Φραγκίσκο Αλβέρτη, είχε πει πως θα ήθελε να μην το παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και πάλι στην Αθήνα. Δεν μου αρέσει καθόλου που ήρθα για να παίξω ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Θα ήθελα να μην το παίξω ποτέ αυτό το παιχνίδι, γιατί όλοι ξέρουν πόσο πολύ αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Θα είναι κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα ακόμη και το πρώτο ματς στην Τουρκία. Τώρα όμως στο ΟΑΚΑ τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα.»

Δώδεκα και κάτι χρόνια μετά, ήρθε η ώρα να σμίξουν ξανά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να αποκαταστήσει την όποια τάξη εκπληρώνοντας την ευχή του και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καθίσει από την πλευρά του πάγκου που τον έχει μάθει καλύτερα από τον καθένα.