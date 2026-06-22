Ο «φάρος» στην ιστορία του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς γυρίζει στο μέρος που λατρεύτηκε ως ημίθεος, τηρώντας τον (παραφρασμένο) λόγο του, 14 χρόνια πριν.

Ένα νέο κεφάλαιο στον πολύ πετυχημένο και γεμάτο δάφνες κοινό βίο του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι έτοιμο να ανατείλει.

Οι «πράσινοι» εστίασαν στην επιστροφή του ανθρώπου που άλλαξε τον ρου της ιστορίας τους, έδωσε «γη και ύδωρ» και ανήμερα της ημέρας του πατέρα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το come back που όλος ο λαός του «τριφυλλιού» περίμενε.

Ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» έλαβε όλες τις εγγυήσεις που χρειαζόταν και αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση να φέρει τον Παναθηναϊκό ξανά στην κορυφή, τηρώντας ταυτόχρονα μία υπόσχεση που είχε δώσει στο άνευ όρων στήριγμα του Παναθηναϊκού. Στον κόσμο του δηλαδή 14 χρόνια πίσω, με το Ole.gr να ταξιδεύει κάποια χρόνια πίσω.

«Ο Παναθηναϊκός είναι όλη μου η ζωή»

Εμφανείς οι ομοιότητες του τότε με το σήμερα. Όπως συνέβη και πριν από λίγες ημέρες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός έκλεινε νικηφόρα τη σειρά των τελικών μέσα στο ΣΕΦ, επικρατώντας με 82-76 του «αιώνιου αντιπάλου» του, έχοντας τον Ίβκοβιτς στον πάγκο.

Στην άλλη πλευρά ο κουμπάρος του Ομπράντοβιτς που κάθισε για τελευταία φορά, μέχρι την επόμενη τον Σεπτέμβρη του 2026, στον πάγκο του «τριφυλλιού». Το φινάλε μιας δυναστείας που κυριάρχισε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν πικρό, το μεγαλύτερο ερώτημα όμως ακόμα ανοιχτό.

Περίπου χίλιοι φίλοι του Παναθηναϊκού πήγαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει τότε η ομάδα, το ίδιο με αυτό που επιλέχθηκε και φέτος, για να τονώσουν ψυχολογικά τους παίκτες και κυρίως να λάβουν κάτι ενθαρρυντικό ως προς την επόμενη μέρα του Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Λίγες ημέρες νωρίτερα οι Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος είχαν αποφασίσει και ανακοινώσει πως θα αποχωρήσουν από την διοικητική καθημερινότητα των πρασίνων, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αναλαμβάνει τα ηνία. Και το ζήτημα της παραμονής ή όχι του Ζοτς, ήταν προτεραιότητα για όλους.

Και αυτά τα ελπιδοφόρα δείγματα γραφής τα έλαβαν οι παρευρισκόμενοι φαν του Παναθηναϊκού όταν άκουσαν για κοινό μέλλον, δια στόματος του Δημήτρη Ιτούδη που μετέφραζε τα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς λίγο πιο… κοφτά και περιεκτικά.

«Τους τίτλους τους έχουμε κατακτήσει για εσάς, μαζί σας. Όπως επίσης αυτό είναι και το μέλλον, να είμαστε μαζί» ακούστηκε από τον νυν τεχνικό της Χάποελ Τελ Αβίβ, το οποίο μάλλον είχε πει κάπως πιο ρομαντικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Δεν ενδιέφερε βέβαια κάποιον τότε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού άκουσαν αυτό που ήθελαν και θεώρησαν το ζήτημα τελειωμένο. Ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σαν να είχαν στεφθεί εκείνοι πρωταθλητές Ελλάδας, μέσα στο λόμπι.

«Ο Παναθηναϊκός είναι όλη μου η ζωή, το σύνθημά σας λέει: στις δύσκολες στιγμές, στις χαρές και στις λύπες, μαζί. Και το θέμα είναι να είμαστε και στο μέλλον όλοι μαζί. Το μέλλον μου είναι δίπλα σας και θα κάνω τα πάντα για να μείνω εδώ μαζί σας. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να σας ευχαριστήσω. Τόσα χρόνια όλους τους τίτλους τους παίρναμε για εσάς, μαζί με εσάς! Ποτέ δεν υποσχεθήκαμε τίποτα, αυτό που θέλω είναι να κάνουμε τα πάντα για να μείνουν οι παίκτες εδώ, αυτό είναι το σημαντικό. Η καρδιά μου, το σπίτι μου και η ζωή μου είναι εδώ», ήταν μερικές από τις ατάκες του Ομπράντοβιτς.

Η πραγματικότητα βέβαια αποδείχθηκε κάπως διαφορετική λίγες ημέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα την 10η του Ιουνίου. Οι δρόμοι Παναθηναϊκού και Ομπράντοβιτς χώρισαν, για ένα προσωρινά που κράτησε βέβαια 14 χρόνια, με τον Σέρβο «μίδα» να τονίζει μετά τη σειρά των playoffs με τη Φενέρμπαχτσε (3-0, 2017) πως δεν είχε να κάνει με την μείωση του μπάτζετ στην οποία είχε σκοπό να προχωρήσει ο Δ. Γιαννακόπουλος και ο ισχυρός άνδρας να φέρνει… τούμπα το αφήγημα, δημοσιεύοντας ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλία του Ομπράντοβιτς με τον Ιτούδη που είχε ειπωθεί κάτι τέτοιο.

Ο καθένας τράβηξε το δικό του μονοπάτι μέχρι να συναντηθούν ξανά οι δρόμοι του το καλοκαίρι του 2026 και για την επόμενη τριετία τουλάχιστον, με στόχο να επαναφέρουν τον Παναθηναϊκό στον «θρόνο».