Μπήκες στο παρκέ και έκοψες αιφνιδιασμό; Πλέον αποβάλλεσαι. Η Euroleague αποφάσισε να αυστηροποιήσει το… νομοθετικό της πλαίσιο, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου» βρίσκεται προ των πυλών με αρκετές αλλαγές. Από το φορμάτ (20 ομάδες) μέχρι διαφοροποιήσεις σε διαιτητικές αποφάσεις ούτως ώστε να βελτιώσει το προϊόν.

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε λίγες ώρες πριν την εκκίνηση της σεζόν, πιο αυστηρά μέτρα που δίνουν την ευκαιρία στους ρέφερι να γίνουν πιο… αμείλικτοι, δίχως να σηκώνουν την γκρίνια έως έναν βαθμό, των πρωταγωνιστών.

Οι προειδοποιήσεις ελαττώνονται και οι ποινές έρχονται πιο γρήγορα στους «παραβάτες». Πιο αναλυτικά τα όσα ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή το πρωί της Δευτέρας (29/9), μία ημέρα και κάποιες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στην Coca Cola Arena, ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Παρτιζάν.

Αλλαγές κανονισμών και διευκρινίσεις

Οι διαιτητές δεν θα προειδοποιούν πλέον πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για αντικανονική συμπεριφορά ή ‘θέατρο’, to testing flopping. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχίσουν να υφίστανται για καταστάσεις καθυστέρησης του παιχνιδιού, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια του σουτέρ και απόσπασης προσοχής του με δυνατές φωνές, χτύπημα του ποδιού στο παρκέ ή χειροκρότημα κοντά στο οπτικό του πεδίο.

Αυτόματη θα είναι η αποβολή των προπονητών εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε δηλωμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο, εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου επηρεάσει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στη baseline ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές οφείλουν να καταλογίσουν τεχνική ποινή μόλις ολοκληρωθεί η φάση.

Instant Replay System