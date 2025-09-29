Ο Μίκα Μούρινεν έκανε αίσθηση στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ με τα εντυπωσιακά του καρφώματα και στην Παρτιζάν θυμήθηκαν ένα πετυχημένο «πείραμα» για να τον κάνουν δικό τους.

Σε μια εποχή που η πολλά υποσχόμενη νεολαία της Ευρώπης, επιλέγει την άλλη πλευρά του ωκεανού για τα (κρίσιμα) νεανικά της βήματα, ο Μίκα Μούρινεν διάλεξε τον δύσκολο δρόμο.

«Από πέντε χρονών ήθελα να παίξω στη Σερβία και την Ευρωλίγκα», δήλωσε ο «Slim Jesus» αφού προσγειώθηκε στο Βελιγράδι για να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της νέας του ομάδας. Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι φαν της διοργάνωσης «τρίβουν τα χέρια» τους από ικανοποίηση.

Το hype γύρω από το όνομα του Μίκα Μούρινεν που ξεσήκωσε τους απανταχού λάτρεις της «σπυριάρας» και του θεάματος πριν από μερικές μέρες στο Ευρωμπάσκετ, μεγάλο. Ο γιος του Κίμμο Μούρινεν των 153 αγώνων με την Εθνική Φινλανδίας και της Τζένι Λάασκονεν που «άναψε φωτιές» πρόσφατα βάζοντας και τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, παραμέρισε – για την ώρα τουλάχιστον – το κολεγιακό και τα περισσότερα χρήματα για να έρθει να «ψηθεί», να δοκιμαστεί σε καταστάσεις πάθους, έντασης και μεγάλου ανταγωνισμού.

Τα αλάρμ των ανθρώπων της Παρτιζάν λειτούργησαν γρήγορα, δίνοντας έναν ακόμα λόγο στο μπασκετικό κοινό να ρίχνει μια ματιά προς Βελιγράδι μεριά. Όχι πως χρειάζονται κι άλλες αφορμές βέβαια για να παρακολουθήσει κανείς την ομάδα του Ζοτς αλλά εν πάσει περιπτώσει.

Και μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια, πλην όμως οι παραλληλισμοί έρχονται αυτόματα στο μυαλό. Ίδιο ύψος, μεγάλο άνοιγμα χεριών, εντυπωσιακά καρφώματα, ίδια ομάδα, ίδια χρώματα, ίδια ηλικία. Ποιος έρχεται κατά νου, σκεπτόμενοι την περίπτωση Μούρινεν;

Ήταν Απρίλης του 2008 όταν ο 35χρονος πλέον, βετεράνος σχεδόν, Γιαν Βέσελι από την Οστράβα, γινόταν συμπαίκτης της «σκληροτράχηλης» Παρτιζάν του Τέπιτς και του Πέκοβιτς για να φτιάξει το όνομά του στην Ευρωλίγκα και να γίνει μετέπειτα Draft στο Νο6 (2011) από τους Γουίζαρντς. Ένα παιδί με τεράστιες δυνατότητες, που αναδείχθηκε και κορυφαίος νέος το 2010 για τη FIBA.

Πέμπτος ριμπάουντερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου», πρωταθλητής το 2017 με τη Φενέρμπαχτσε και μέσα στο Τοπ-10 των σκόρερ αυτής. Η λαμπρή διαδρομή των 376 αγώνων στη Euroleague ξεκίνησε από το Βελιγράδι και την Παρτιζάν για τον Γιαν Βέσελι. Και όπως είναι λογικό, οι συγκρίσεις φτάνουν και περισσεύουν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έριξε κατευθείαν στα βαθιά τον Γιαν Βέσελι με 13 παιχνίδια ως βασικός σε σύνολο 17 αγώνων στην Ευρωλίγκα από την πρώτη του σεζόν σε αυτή. Για να δούμε πως θα διαχειριστεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς το next big thing του μπάσκετ της Βόρειας Ευρώπης…