Η Euroleague απένειμε τα εύσημα με τον δικό της τρόπο στο «ερυθρόλευκο» level up του τελευταίου διαστήματος.

Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να αποδίδει βάσει των δυνατοτήτων του αλλά και των δειγμάτων γραφής των προηγούμενων χρόνων, κάτι που αναγνώρισε η Euroleague και το πρόβαλε.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μία χαψιά την Μπαρτσελόνα στο φινάλε του ντέρμπι στο Φάληρο για την 25η αγωνιστική της διοργάνωσης, παρότι αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουν και τη διαφορά.

Οι απόλυτα συγκεντρωμένοι και «διψασμένοι» για δύο δεκάλεπτα Πειραιώτες «έκαψαν» τους Μπαλουγκράνα και πέτυχαν για πρώτη φορά την φετινή σεζόν 5 σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός εδώ και ενάμιση περίπου μήνα έχει πάρει μπρος, όντας η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague κάτι που δεν μπορεί να περάσει στα… ψιλά της διοργανώτριας αρχής.

Σαν ηφαίστειο που ξυπνά, οι πρωταθλητές Ελλάδας «κατάπιαν» τους Καταλανούς στο τέλος, γέρνοντας την πλάστιγγα προς το μέρος τους και κυνηγώντας και τη διαφορά. Το 68-68 έγινε 81-68 με μπροστάρη τον Ταϊρίκ Τζόουνς σε ένα διάστημα πέντε λεπτών που οι γηπεδούχοι έπαιξαν το μπάσκετ τους.

Το γεγονός αυτό παρατήρησε και η Euroleague, παραθέτοντας μία χαρακτηριστική φάση της «ερυθρόλευκης» ταυτότητας των τελευταίων ετών.

Με 38’59” αγώνα ήδη να έχει περάσει, οι Πειραιώτες έβαλαν… φωτιά στο ΣΕΦ και τον κόσμο τους με το τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ, το οποίο βγήκε μέσα από σύστημα. Οι ρόλοι άλλαξαν, ο Φουρνιέ έγινε χειριστής και δημιουργός για να βγάλει τον Τεξανό αμαρκάριστο αφού ο Σατοράνσκι «κόλλησε» με το κόψιμο του κυριαρχικού Τζόουνς.

Ο ιδιαιτέρως εύστοχος τελευταία Γουόκαπ το… έσταξε, ο Ολυμπιακός πήγε στο +10 (79-69, 1’01” για το φινάλε) και η Euroleague ανέβασε τη φάση στα social media. Την οποία συνόδεψε με το περιβόητο κοπλιμέντο/signature move «Bartzokas Ball».

Αν και ο Αμαρουσιώτης τεχνικός του Ολυμπιακού αποφεύγει κάθε… ωδή στο πρόσωπό του ως υπέρμαχος του «εμείς» έναντι του «εγώ», κάποιες κινήσεις μέσα στο παρκέ έχουν «κλειδώσει».