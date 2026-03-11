Κατοστάρα Νο6 για τον φετινό Ολυμπιακό που έχει ξεπεράσει το φράγμα στο 1/5 των αγώνων του. Απίστευτα πράγματα.

Ο φετινός Ολυμπιακός έχει τόσο ταλέντο στις τάξεις του που το κάνει – κατά γενική ομολογία και σε γενικές γραμμές – εύκολο ενώ δεν είναι. Κάπως όπως το είπε ο Σακίλ ΜακΚίσικ στην κάμερα των Betarades πριν από λίγες ημέρες μετά την νέα ευρωπαϊκή «ερυθρόλευκη» νίκη στο ντέρμπι αιωνίων.

«Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην ιστορία της διοργάνωσης», τόνισε ο Αμερικανός φόργουορντ που έκανε τη διαφορά στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής αλλά δεν πάτησε παρκέ με την Παρί το βράδυ της Τρίτης (10/3).

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε τα 101 χρόνια ζωής του με ένα ξέφρενο γαλλικό πάρτι στην «Πόλη του Φωτός». Εκεί όπου άστραψε και βρόντηξε, πετυχαίνοντας 13 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο κιόλας ημίχρονο του ματς.

Τρίποντη «βροχή» απέναντι στην «τρέλα» της Παρί, την οποία περιόρισε βέβαια αφού την καθυστέρησε. Ο υψηλός βαθμός που έλαβε στο αμυντικό του τρανζίσιον (11 πόντοι κατά στο ανοιχτό γήπεδο) και η ευστοχία του μέσα από καλές επιλογές στο μπροστά μισό, έφεραν τους Πειραιώτες που έβαλαν 63 πόντους στο πρώτο μέρος, στο 20-10 της κατάταξης. Αγκαλιά με την εξασφάλιση του πολυπόθητου πλεονεκτήματος της έδρας και σε μία ακόμα 100άρα.

Παρά το «χειρόφρενο» που τράβηξε κάπως στο δεύτερο μέρος για να κλειδώσει τον σκοπό που αγιάζει τα μέσα, δηλαδή την νίκη, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το φράγμα των 100 πόντων για έκτη φορά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Σε 30 δικούς του αγώνες λοιπόν στην Ευρωλίγκα, στο 1/5 αυτών έχει πάρει… φωτιά. Πολύ μεγάλο το νούμερο και η επίδοση, γεγονός που γίνεται αντιληπτό ακόμα περισσότερο, κάνοντας την αντιστοιχία με προηγούμενες σεζόν.

Πριν καλά καλά ολοκληρωθεί η πιο μεγάλη σε μέγεθος κανονική διάρκεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (απομένουν 8 ακόμα ματς για την ομάδα του Λιμανιού), ο Ολυμπιακός έχει ήδη διπλασιάσει την καλύτερη προηγούμενη επίδοσή του σε 100άρες μέσα σε μια σεζόν.

Πριν το πρώτο τζάμπολ της τρέχουσας αγνωιστικής περιόδου, οι Πειριαώτες είχαν ρεκόρ τις τρεις μέσα σε μία σεζόν, πλέον έχουν έξι και συνεχίζουν. Την ίδια ώρα που ο μέσος όρος τους στα 25 χρόνια παρουσίας στον θεσμό (από αρχής καταβολής 2000-01), είναι κάτω από μία κατοστάρα ανά σεζόν (0,92).

Παράλληλα, καμία άλλη ελληνική ομάδα απ’ όσες έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα, δεν έχει πετύχει περισσότερες 100άρες σε μια σεζόν, με το απόλυτο ρεκόρ να ανήκει στην φετινή Μονακό που είχε «γράψει» ήδη εννιά πριν αρχίσει η πτωτική της πορεία.

Αναλυτικότερα οι 100άρες του Ολυμπιακού σε μια σεζόν:

2025-26: 6

2024-25: 3

2023-24: 1

2022-23: 2

2021-22: 1

2020-21: 2

2019-20: 1

2018-19: –

2017-18: –

2016-17: –

2015-16: –

2015-15: –

2013-14: 1

2012-13: 1

2011-12: –

2010-11: –

2009-10: 2

2008-09: –

2007-08: 3

2006-07: –

2005-06: –

2004-05: 1

2003-04: –

2002-03: –

2001-02: 2

2000-01: 3