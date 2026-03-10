Ο Εβάν Φουρνιέ περνάει καλά στον Ολυμπιακό, οι φίλοι της ομάδας του Λιμανιού τον λατρεύουν κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Το καλοκαίρι του 2024 όταν ο Εβάν Φουρνιέ έγινε κάτοικος Πειραιά και επέστρεφε στην Ευρώπη μετά από ένα μεγάλο διάστημα στο NBA, το ερώτημα ήταν το κίνητρο για τον Γάλλο γκαρντ φόργουορντ. Η αυταπάρνηση, η… αυτοθυσία ενίοτε του ‘εγώ’ για το καλό του ‘εμείς’. Και από αυτά, άλλο τίποτα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει βρει το Λιμάνι του στον Ολυμπιακό και οι «ερυθρόλευκοι» μία πολύ σπουδαία μπασκετική φυσιογνωμία που καταθέτει όλο του το είναι κάθε που πατάει στο παρκέ. Ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης.

Έπειτα από ένα ξεκίνημα γεμάτο σκαμπανεβάσματα ο Εβάν Φουρνιέ έχει πάρει… φωτιά τελευταία, όπως φάνηκε και κόντρα στην Παρί (87-104). Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού τελείωσε το ματς της 34ης αγωνιστικής με τους Παριζιάνους έχοντας 17 πόντους με 3/5 τρίποντα σε κάτι περισσότερο από 18′ αγώνα. Στην πόλη που μεγάλωσε, που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, εκεί όπου άρχισε δειλά δειλά να ανοίγει τα φτερά του.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, αισθάνεται καλά κι αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όπως και στο τέλος της αναμέτρησης όπου κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια της Adidas Arena, έπιασε ένα κασκόλ που του πέταξαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και πόζαρε μ’ αυτό. Αφού βρήκε πάντως την κατάλληλη φόρμουλα.