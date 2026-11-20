Εκτός 12άδας αλλά στον πάγκο του Ολυμπιακού για το remake του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, η τιμωρία του οποίου ολοκληρώθηκε και επέστρεψε στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας υποδέχονται τη φιναλίστ Ρεάλ Μαδρίτης στα Λιόσια και τη Sunel Arena στο πλαίσιο της 13ης στροφής της Euroleague, λίγες ώρες μετά την «θεότρελη» ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο.

Και τα κενά στην άκρη του πάγκου, στους εκτός αποστολής με πολιτικά ρούχα (του Ολυμπιακού όμως), είχε επιστροφές.

ΟΤάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε κανονικά το παρών στο γήπεδο για να παρακολουιήσει τον αγώνα μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο μήνας της τιμωρίας που του είχε επιβάλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός ολοκληρώθηκε, ο ίδιος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις όμως όσο η συμπεριφορά του είναι ελλειμματική, τόσο δεν θα μπαίνει στη 12άδα όπως ξεκαθάρισε ο κόουτς Μπαρτζώκας. Μέχρι να αποφασίσουν οι Πειραιώτες τι μελλεί γεννέσθαι μαζί του.

Εκτός 12άδας αλλά στον πάγκο του Ολυμπιακού για το remake του τελικού με τη Ρεάλ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ#olympiacosbc #dorsey pic.twitter.com/vPUmwX7SNt — Betarades.gr (@betarades) November 20, 2026

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