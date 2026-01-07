Η Αρμάνι γύρισε τον Παναθηναϊκό στην προ Αταμάν εποχή: Το νούμερο που το αποδεικνύει

Η Αρμάνι Μιλάνο βλέπει Ελλάδα και χαμογελά. Η ομάδα του Ποέτα άλωσε το Telekom Center Athens, σε μια βραδιά που θύμισε την προ αναγέννησης και Αταμάν εποχή.

Αγνώριστος και αποδιοργανωμένος εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης (6/1) στο γήπεδό του, δείχνοντας πως η αλληλουχία των τελευταίων ημερών επηρέασε το αγωνιστικό τμήμα και με το παραπάνω.

Αποδυναμωμένος στην κακή βραδιά του Κέντρικ Ναν – γεγονός σπάνιο – και με τον Τσέντι Οσμάν να μην θυμίζει τον καλό του εαυτό, ο Παναθηναϊκός παραδόθηκε στην Αρμάνι Μιλάνο που ήρθε στην Αθήνα με σημαντικά ζητήματα. Αλλά και μία «φλόγα» και αποφασιστικότητα που «έκαιγε».

Οι Λομβαρδοί υποχρέωσαν τους «πράσινους» σε μια ασυνήθιστη εικόνα, ιδίως στην έδρα τους απ’ όταν γύρισε ο διακόπτης το καλοκαίρι του 2023. Πρωτοφανής θα έλεγε κανείς 2μιση χρόνια μετά, με το «τριφύλλι» να αχρηστεύει τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες του στην Κωνσταντινούπολη και το Κάουνας.

Μία κατάσταση και συνθήκη που θύμισε στο φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού, όσα είχε καταχωνιάσει τους τελευταίους μήνες. Το «θολό» διάστημα πριν την έλευση του Εργκίν Αταμάν και την ριζική αναδιάρθρωση του ρόστερ.

Ο γεμάτος ταλέντο Παναθηναϊκός που παρουσιάζει κατ’ εξακολούθηση σημαντικές παθογένειες στην άμυνά του, έχει αποδείξει πως έχει τον τρόπο συχνά πυκνά να… σώζει την παρτίδα μέσω της προικισμένης φύσης του επιθετικά. Δεν αποτελεί όμως πανάκεια ούτε έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο.

Υπό άλλες προϋποθέσεις, η βαριά λόγω δευτέρου μέρους, Αρμόνι Μπρουκς και Λορένζο Μπράουν συγκομιδή των 87 πόντων παθητικό, θα μπορούσε να μπει κάτω από το χαλάκι αν λειτουργούσε επιθετικά. Εκεί όμως πήρε ακόμα πιο χαμηλό βαθμό στο πλαίσιο της 20ης στροφής.

Οι 74 πόντοι – για εντός έδρας παιχνίδι στο ΟΑΚΑ – ενεργητικό, αποτελούν την χειρότερη επίδοση μετά την πρώτη σεζόν του Εργκίν Αταμάν στον πάγκο της ομάδας, όταν ακόμα ο Παναθηναϊκός έψαχνε τα πατήματά του. Περίοδο όμως που… έπνιγε και τους αντιπάλους του στην άμυνα, αφού ήταν αρκετοί για να επικρατήσει τόσο της Φενέρμπαχτσε (74-63, 9/2/2024) όσο και της Ζαλγκίρις τον Νοέμβρη του 2023 (73-71).

Η Αρμάνι γύρισε τον Παναθηναϊκό στην προ Αταμάν εποχή: Το νούμερο που το αποδεικνύει Η Αρμάνι Μιλάνο βλέπει Ελλάδα και χαμογελά. Η ομάδα του Ποέτα άλωσε το Telekom Center Athens, σε μια βραδιά που θύμισε την προ αναγέννησης και Αταμάν εποχή.

Για να βρει κανείς την τελευταία ήττα του Παναθηναϊκού με 74 ή λιγότερους πόντους επιθετικά, πρέπει να γυρίσει στην προ Αταμάν εποχή. Τον Μάρτη του 2023 και ενώ δεν διεκδικούσε κάτι χειροπιαστό αφού είχε χαθεί το «τρένο» από τον Ράντονιτς ακόμα, ο Παναθηναϊκός του Σερέλη που το πάλευε στον βαθμό του δυνατού, είχε γνωρίσει την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα με 74-88. Μία Μπαρτσελόνα που πήγε στο Final Four ως φαβορί για να βρεθεί στον τελικό, ασχέτως αν αυτό δεν αποδείχθηκε στο Κάουνας.

Εκείνη την περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός τερμάτισε χαμηλά με ρεκόρ 9-23, το «τριφύλλι» είχε χάσει στο ΟΑΚΑ με 71-95 από τον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας συνολικά περισσότερες ήττες παρά νίκες (8-9) στο «σπίτι» του.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (71-95), 30/12/2022

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα (74-88), 23/3/2023

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις (73-71), 15/11/2023

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε (74-63), 9/2/2024

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο (74-87), 6/12/2026