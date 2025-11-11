Ο Κένεθ Φαρίντ έταξε την «Manimal» φύση του στους φίλους του Παναθηναϊκού και τίποτα δεν τον σταματά.

Πόσο Κένεθ Φαρίντ θέλετε φίλοι του Παναθηναϊκού από το ντεμπούτο του κιόλας; Τόσο είναι η απάντηση.

Η νέα μεταγραφική κίνηση των «πρασίνων» αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Γαλόνια μεν και παραστάσεις αναμφισβήτητα, περπατημένα χρόνια από την άλλη και αβεβαιότητα για την κατάσταση στην οποία θα βρεθεί για το επίπεδο της Euroleague.

Ο ίδιος πάντως ο πρώην ΝΒΑερ των Ντένβερ Νάγκετς μεταξύ άλλων και άλλοτε συμπαίκτης με τον Φουρνιέ και τον Κώστα Παπανικολάου, υποσχέθηκε πως «θα δείξει ότι το έχει, ακόμα και στα 35».

Ενθουσιασμένος επίσης, είπε στον κόσμο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πιο συγκεκριμένα στον «πράσινο» λαό ότι «θα δει τον Manimal φέτος». Δεν το διευκρίνησε αν αυτό θα συμβεί στην ολότητά του και με τα δυο του παπούτσια. Άρα δεν μπορούσε να απογοητεύσει κανέναν όταν του έφυγε το δεξί.

Kenneth Faried makes the block while barefoot on one foot 😳👟pic.twitter.com/B1WnAhgPhG — BasketNews (@BasketNews_com) November 11, 2025

Ο Κένεθ Φαρίντ επέστεψε στον κόσμο της Ευρωλίγκας μετά από ένα σύντομο και αποτυχημένο πέρασμα από αυτόν, με πολλή μεγαλύτερη ανάγκη για να προσφέρει. Σαν έτοιμος από καιρό θα έλεγε κανείς.

Μπήκε στον «χορό» και όχι απλά «χόρεψε» αλλά τον… έσυρε με double double. Κυριαρχικός, επιβλητικός, θεαματικός. Ακόμα και στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 13-11, σταματώντας τον επίδοξο «λεηλατητή» ψηλά, με ένα μόνο παπούτσι.

Για να μην υπάρξει μάλιστα κάποιο απρόοπτο, ο Τι Τζέι Σορτς που ξέρει άψογα την «Adidas Arena», το πήρε και το πέταξε. Ο Κένεθ Φαρίντ τελείωσε τον αγώνα κόντρα στην Παρί με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, συμβάλοντας τα μέγιστα στο μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Παρίσι.