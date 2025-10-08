Στην (άτυπη) μάχη των πάγκων για τη Euroleague της περιόδου 2025-26, νικήτρια έρχεται η Ελλάδα.

Η δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, ξεκίνησε πριν καλά καλά βγει ο Σεπτέμβρης. Με συμπιεσμένο αγωνιστικό πρόγραμμα και πλούσιο θέαμα, η Euroleague άνοιξε τα… πανιά της για μία ακόμα αγωνιστική περίοδο.

Περισσότερες ομάδες, περισσότεροι αγώνες, περισσότερο μπασκετικό υπερθέαμα. Μία ελιτίστικη λίγκα, για τους λίγους, που διατηρεί βέβαια τα πρωτεία του ενδιαφέροντος υπό τη σκιά της έλευσης και του NBA Europe τους επόμενους μήνες. Το κορυφαίο, με διαφορά από τον δεύτερο, προϊόν της «πορτοκαλί θεάς», στο οποίο κατέχουν εξέχουσα θέση Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Οι δύο «γίγαντες» του ελληνικού μπάσκετ, αποτελούν για μία ακόμα χρονιά δύο εκ των μεγάλων φαβορί για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Δύο πολύ ισχυρά κλαμπ με πασιφανές αποτύπωμα στον θεσμό αλλά και μπόλικο κοινό. Παρόλα αυτά, η «γαλανόλευκη» δεν εκπροσωπείται μονάχα με ομάδες και παίκτες. Καθώς διαθέτει τρεις διαιτητές κάτω από την «ομπρέλα» της διοργάνωσης και ακόμα περισσότερους προπονητές.

Για την ακρίβεια η Ελλάδα, σε ισοβαθμία με την Ιταλία, έχει την μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους πάγκους. Πέρα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα που βρίσκεται για μία ακόμα σεζόν στον προπονητικό θώκο του Ολυμπιακού, Γιάννης Σφαιρόπουλος (Ερ. Αστέρας), Βασίλης Σπανούλης (Μονακό) και Δημήτρης Ιτούδης (Χάποελ Τελ Αβίβ), παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας τεχνικός της ομάδας του Βελιγραδίου, φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ στη Σερβία.

Οι Ισραηλινοί μάλιστα του τελευταίου και προέδρου της Ένωσης προπονητών της Euroleague που επέστρεψε στους κόλπους της έπειτα από μιάμιση σεζόν απουσίας, έχουν ξεκινήσει ιδανικά (2/2) παρότι δίνουν τα εντός έδρας τους σε ουδέτερο έδαφος.

Τον ίδιο αριθμό προπονητών έχουν και οι γείτονες αφού Παρί (Φραντσέσκο Ταμπελίνι) και Μπασκόνια (Πάολο Γκαλμπιάτι), έδωσαν την ευκαιρία στους Ιταλούς τεχνικούς να βρεθούν για πρώτη φορά στγν κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «γηραιάς ηπείρου», μαζί με τους πρεσβύτερους και «μπαρουτοκαπνισμένους» Ετόρε Μεσίνα (Μιλάνο) και Σέρτζιο Σκαριόλο (Ρεάλ).

Από δύο εκπροσώπους έχουν Λιθουανία (Γιασικεβίτσιους στη Φενέρμπαχτσε και Μασιούλις στη Ζάλγκιρις), Σερβία (Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν και Κοκόσκοφ στην Εφές) και Ισπανία (Πεναρόγια στην Μπαρτσελόνα και Πέδρο Μαρτίνες στη Βαλένθια) ενώ παρουσία έχουν και ο Καναδάς (Χέρμπερτ-Μπάγερν), η Γαλλία (Πουπέ-Βιλερμπάν), το Μαυροβούνιο (Ιβάνοβιτς-Βίρτους Μπολόνια), η Τουρκία (Αταμάν-Παναθηναϊκός), το Ισραήλ (Κάτας-Μακάμπι Τελ Αβίβ) και η Σλοβενία (Γκόλεματς-Ντουμπάι).