Ο Ερυθρός Αστέρας υπέστη νέο κάζο και ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ζήτησε… υπομονή από τον κόσμο της ομάδας.

Ζόρικο το ξεκίνημα για τον Ερυθρό Αστέρα στη σεζόν με το τρίξιμο στην καρέκλα του Γιάννη Σφαιρόπουλο να αρχίσει σιγά σιγά να ακούγεται.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου δεν έσπασαν το… ρόδι ούτε απέναντι στη Ζάνταρ το βράδυ της Κυριακής (6/10) στη σερβική πρωτεύουσα. Οι Κροάτες που είχαν τα ηνία από τα μισά της πρώτης περιόδου μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης, «υποχρέωσαν» το σύνολο του Έλληνα τεχνικού στην πέμπτη του ήττα σε ισάριθμα παιχνίδι της τρέχουσας σεζόν, ανεξαρτήρως διοργάνωσης. Και βάρυναν ακόμα περισσότερο το κλίμα.

Το 0/2 στην εναρκτήρια «διαβολοβδομάδα» της Euroleague (Αρμάνι και Μπάγερν), ακολούθησε το νέο στραπάτσο και στο φινάλε αυτού, ακούστηκαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο της ομάδας του Ερ. Αστέρα, που δεν συνέρρευσε βέβαια μαζικά στο Aleksandar Nikolic Hall.

Μετά το τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, ο Έλληνας τεχνικός ρωτήθηκε σχετικά με τη «γιούχα» που ακούστηκε από τις κερκίδες και εκείνος ζήτησε στήριξη, παραλληλίζοντας την Σερβία με την Ελλάδα.

«Το περίμενα. Ξέρω πού βρισκόμαστε. Στη Σερβία είναι όπως στην Ελλάδα, όταν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι γιουχάρουν, αλλά αν αγαπάς το παιδί σου, δεν το χτυπάς όταν έχει ένα πρόβλημα, το αγκαλιάζεις».

🗣 If you love your kid, you don't hit when he has problem, you hug it.



Ioannis Sfairopoulos sent a message to Crvena zvezda fans, saying that the team needs their support. 🔴⚪️#kkcz pic.twitter.com/yVRTE1EfQT — Basketball Sphere (@BSphere_) October 6, 2025

Νωρίτερα ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είχε δηλώσει πως «Είναι σαφές ότι έχουμε ένα πρόβλημα και ότι δεν παίζουμε στο επίπεδο μας στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε πρόβλημα με τους τραυματισμούς, αυτό είναι πραγματικότητα, όχι δικαιολογία. Οκτώ παίκτες είναι εκτός. Τραυματισμοί, η τιμωρία του Κάλινιτς, ο Μοτιεγιούνας, ο Κόντι (ΜακΙντάιρ) έπαιξε με πυρετό, ο Μονέκε δεν προπονήθηκε μέχρι σήμερα το πρωί επειδή έχει μυϊκό σπασμό. Όλες αυτές οι καταστάσεις μας ασκούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση», είπε ο «μελαχροινός» μετά την ήττα από τη Ζαντάρ μέσα στο Βελιγράδι.