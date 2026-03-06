Ο Ματίας Λεσόρ έμεινε εκτός αποστολής από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (06/03, 21:15). Ποια ήταν η απάντηση του Γάλλου σέντερ, στο «γιατί» έγινε αυτό;

Ώρα για ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague! Ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (06/03, 21:15), για την 30ή αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σε ένα ματς πολύ κομβικό και για τις δύο ομάδες, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Από τη μία, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα, για να είναι στην 4άδα, ενώ οι «πράσινοι» δεν θέλουν να «μπλέξουν», αφού είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Ένα από τα μεγάλα «ερωτηματικά», που είχαν προκύψει τις τελευταίες ώρες, ήταν η συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ είναι μία… ανάσα πριν την επιστροφή του στο παρκέ.

Ωστόσο, αυτό θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω, αφού περίπου μία ώρα πριν το «τζάμπολ» έγινε γνωστή η αποστολή του «τριφυλλιού».

Στη 12άδα, δεν υπάρχει το όνομα του Ματίας Λεσόρ, καθώς αποφασίστηκε να μην ρισκάρει να μπει στον αγωνιστικό χώρο, σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός κέρδισε σε ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων»; Το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και η τελευταία φορά που επικράτησε ο Παναθηναϊκός σε ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague.

Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε στην κάμερα των καναλιών Novasports στην εκπομπή «Playmakers», στο «γιατί» δεν θα τον δούμε να παίζει στο ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ξεκάθαρος και τόνισε πως θέλει να είναι 100% έτοιμος, πριν εκείνος επιστρέψει και δηλώσει «παρών» σε ματς του Παναθηναϊκού!

Μάλιστα, υπογράμμισε πως μόνο όταν ο ίδιος νιώσει ότι μπορεί να δώσει το 100% θα τον δούμε ξανά σε αποστολή του Παναθηναϊκού.

Μέχρι τότε, απλά θα κάνει προπονήσεις, μέχρι να τεθεί ξανά στη διάθεση του Έργκιν Αταμάν.

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Μακάρι να μπορούσα να παίξω (κόντρα στον Ολυμπιακό). Θα περιμένω να είμαι 100% για να αγωνιστώ. Θα δούμε».