Το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και η τελευταία φορά που επικράτησε ο Παναθηναϊκός σε ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (06/03, 21:15), για το μεγάλο ματς της 30ής αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι» χρειάζονται τη νίκη στη «μάχη» που δίνουν για την είσοδό τους στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, οι Πειραιώτες θέλουν να δώσουν συνέχεια στο ευρωπαϊκό σερί κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, κάνοντας παράλληλα ένα αποφασιστικό βήμα προς την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας.

Μετά και το «διπλό» στο Telekom Center τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-82, το «ερυθρόλευκο» σερί έφτασε στις 10 διαδοχικές ευρωπαϊκές νίκες.

Για να εντοπίσουμε την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός επικράτησε σε ντέρμπι «αιωνίων» στην Euroleague, χρειάζεται να επιστρέψουμε στον Φεβρουάριο του 2021.

Τότε, στο φαληρικό στάδιο, το «τριφύλλι», με τον Όντεντ Κάτας στον πάγκο, είχε επικρατήσει με 88-77, έχοντας σε σπουδαίο βράδυ τον Σαντ-Ρος, που σταμάτησε στους 20 πόντους.

Το σερί του Ολυμπιακού, κόντρα στον Παναθηναϊκό:

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/3/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/3/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

6/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 παρ.

14/3/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

8/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/3/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/5/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93

2/1/25 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87