Άλλο ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός έφτασε και το Ole.gr «φρεσκάρει» τις κορυφαίες ατομικά εμφανίσεις στην ιστορία των ευρωντέρμπι.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε άλλη μία μάχη… γιγάντων, αυτή τη φορά με ευρωπαϊκό χαρακτήρα!

Οι δύο «αιώνιοι» κοντράρονται στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της Euroleague, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν απάντηση στο νικηφόρο ευρωπαϊκό σερί των Πειραιωτών, ενώ από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτό το 10-0 που «τρέχουν».

Μέχρι το πρώτο τζάμπολ, όμως, αξίζει να ανατρέξουμε στις κορυφαίες ατομικές επιδόσεις σκοραρίσματος, στα ευρωπαϊκά ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, οι δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις «κρύβουν» και δύο παίκτες που… σκαρφάλωσαν άμεσα ψηλά στην συγκεκριμένη λίστα.

No5 – Γιώργος Πρίντεζης – 26 πόντοι

Ο εμβληματικός «Πρι» έχει ζήσει πάμπολλα ντέρμπι αιωνίων. Κάποια μάλιστα τα έχει καθορίσει όπως εκείνο το γκολ-φάουλ στο ΟΑΚΑ τον Νοέμβρη του 2016, με τον Ολυμπιακό να φεύγει αλώβητος από την έδρα του αντιπάλου του.

Δύο χρόνια περίπου αργότερα, η πράσινη άμυνα δεν βρήκε τρόπο να τον περιορίσει σε ένα ακόμα ευρωντέρμπι για την 6η αγωνιστική τότε, πλην όμως οι 26 πόντοι του «Πρι» δεν ήταν αρκετοί για τους Πειραιώτες (93-80)

Νο4 – Ντουέιν Μπέικον – 30 πόντοι

Σκόρερ από τη φύση του ο Ντουέιν Μπέικον, το επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά στην «σταχτοπούτα» Ντουμπάι BC. Και σε εκείνον τον Παναθηναϊκό που δεν είχε κάποιο άλλο ιδιαίτερο σημείο αναφοράς, δεν ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τον Αμερικανό γκαρντ-φόργουορντ. Το γνώριζε και ο ίδιος άλλωστε.

Παρά το μικρό διάστημα παραμονής του στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2022-23, ήταν αρκετό για να μπει στα «βιβλία» της ιστορίας του συλλόγου. Και με την 30άρα του τον Δεκέμβρη του 2022 στο ΟΑΚΑ, που όμως έμοιαζαν και ήταν λίγοι για τον Παναθηναϊκό που όλος μαζί έβαλε μόλις 71 πόντους έναντι 95 του Ολυμπιακού.

Νο3 – Άλεκ Πίτερς & Κέντρικ Ναν – 32 πόντοι

Στο παιχνίδι της παρηγοριάς, τον τελευταίο μικρό τελικό στην Ευρωλίγκα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τουλάχιστον, ο Άλεκ Πίτερς είχε πάρει «φωτιά» με 11/18 σουτ, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ και μία γεμάτη στατιστική απεικόνιση.

Βέβαια τόσο ο ίδιος όσο και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, επέστρεψαν στη βάση τους «παγωμένοι» αφού ο σκοπός δεν επετεύχθη.

Στην αμέσως επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Κέντρικ Ναν «μιμήθηκε» τον Πίτερς.

Ο Αμερικανός γκαρντ σταμάτησε στους 32 πόντους, με 8/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα και 7/7 βολές, όμως στο φινάλε δεν ήταν αρκετοί για τον Παναθηναϊκό.

Νο2 – Αλφόνσο Φορντ – 33 πόντοι

Top-5 επιδόσεις σκοραρίσματος χωρίς τον αείμνηστο Αλφόνσο Φορντ, το όνομα του οποίου έχει δοθεί στο βραβείο του πρώτου σκόρερ κάθε κανονικής περιόδου, γίνεται; Δεν γίνεται;

Ο άλλοτε κορυφαίος σκόρερ που ακόμα και τώρα έχει τον ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ all-time μέσο όρο πόντων, κρατά ακόμα και τώρα 23 χρόνια μετά, την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε ευρωντέρμπι με τους 33 που είχε βάλει στον Μάρτη του 2002 στο ΟΑΚΑ, στην ήττα του Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική του Top-16.

Νο1 – Ταϊρίς Ράις – 41 πόντοι

Και έβαζε και έβαζε και έβαζε. Και δεν σταματούσε. Ο Ταϊρίς Ράις στο 36′ του ευρωντέρμπι τον Δεκέμβρη του 2019, στην τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στην έδρα του για την Ευρώπη, είχε ήδη 34 πόντους.

«Κερασάκι στην τούρτα» οι επτά ακόμα που έβαλε στην παράταση της ΜΑΤΣΑΡΑΣ τότε για να κάνει career high και μία από τις πιο παραγωγικές εμφανίσεις όλων των εποχών (από το 2000 και μετά) σκοραρίσματος.