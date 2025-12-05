Πολλά «ερωτηματικά» υπάρχουν, μετά την αναβολή του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο, από ποιον πάρθηκε η τελική απόφαση;

Η 14η αγωνιστική της Euroleague είχε και μία αναβολή. Η κακοκαιρία Byron δεν επέτρεψε στο Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε να κάνει «τζάμπολ».

Οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες να αναμετρηθούν το βράδυ της Πέμπτης (04/12), αλλά λίγες ώρες πριν την έναρξη του ματς έγινε γνωστό πως η αναμέτρηση θα «αλλάξει» ημερομηνία.

Με τα -μέχρι τώρα- δεδομένα, όλα δείχνουν πως θα έχουν έναν έξτρα «πονοκέφαλο» τον επόμενο καιρό.

Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Ποιες είναι οι πιθανές ημέρες που μπορεί να οριστεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε;

Κι αυτό, γιατί η 9η η 10η ή η 30ή μέρα του Δεκεμβρίου φαντάζουν ως πιθανές ημερομηνίες, για να γίνει η αναμέτρηση. Το πότε τελικά θα φιλοξενήσουν οι «ερυθρόλευκοι» τη Φενέρμπαχτσε, αναμένεται να γίνει γνωστό τις επόμενες ώρες.

Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί και πολλά «ερωτηματικά», γύρω από το ποιος αποφάσισε να μην έχουμε «τζάμπολ».

Γιατί δεν μπορεί να γίνει την Παρασκευή (5/12) το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε; Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (4/12) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε, όμως δεν γίνεται να οριστεί εκ νέου για την αμέσως επόμενη μέρα.

Ποιος πήρε την απόφαση να αναβληθεί το ματς

Ο κ. Γιάννης Βρούτσης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Center Fox» της FoxBet και «ξεκαθάρισε» το τοπίο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως την τελική απόφαση την πήρε η ίδια η Euroleague, καθώς έκρινε ακατάλληλο το να γίνει ματς, με τα καιρικά φαινόμενα, μετά από σύσταση σύσταση του ίδιου.

Κι αυτό έγινε, καθώς το κυριότερο ζητούμενο ήταν η εξασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των φιλάθλων, τόσο κατά τη μετακίνησή του προς το φαληρικό στάδιο, όσο και κατά την αποχώρησή τους. Γεγονός, που το αναφέρει και η ίδια η διοργανώτρια Αρχή στην επίσημη ανακοίνωσή της, όταν και έγινε γνωστό πως το ματς δεν θα διεξαχθεί.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε κατόπιν σύστασης της τοπικής αυτοδιοίκησης λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών που έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την αναβολή του αγώνα με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιάννης Βρούτσης:

«Ο Υπουργός αθλητισμού δεν έκλεισε το ΣΕΦ χθες, έκανε σύσταση στη Euroleague και την απόφαση την πήρε η διοργανώτρια αρχή. Για δύο λόγους: την απόφαση της Euroleague να μη γίνει ο αγώνας, αλλά και το να μην υπάρξουν χιλιάδες αυτοκίνητα στους δρόμους, που δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν στην παραλιακή. Με βάση αυτό που μου είπε ο υπουργός προστασίας περιβάλλοντος, έκανα εγώ τη σύσταση, αλλά η Euroleague πήρε την απόφαση. Έχει γίνει ξανά αυτό για καιρικές συνθήκες τον Ιανουάριο του 2022 σε αγώνα του Παναθηναϊκού. Η πολιτεία κρατάει μία σταθερή θέση για την υγεία των πολιτών αλλά και των αθλητών. Θα γίνει ο αγώνας και εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός».