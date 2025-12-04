Η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (4/12) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε, όμως δεν γίνεται να οριστεί εκ νέου για την αμέσως επόμενη μέρα.

Η σφοδρή κακοκαιρία Byron που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική, έφεραν μεγάλη δυσκολία και υψηλό βαθμό επικινδυνότητας στις μετακινήσεις των πολιτών, με τους αρμόδιους να προτάσσουν την ασφάλεια των πολιτών. Για τον λόγο αυτό και βλέποντας πως τα άσχημα καιρικά φαινόμενα επιβεβαιώθηκαν, η Περιφέρεια σε συνδυασμό με τον κ. Βρούτση, αποφάσισαν την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Παρότι οι άνθρωποι των Πειραιωτών σε συνδυασμό με τους εργαζόμενους του γηπέδου, είχαν κάνει αγώνα δρόμου προετοιμάζοντας την κατάσταση με πατέντες (μεγάλους μουσαμάδες κατά μήκος της οροφής του γηπέδου) για την ομαλή διεξαγωγή του ματς, αυτό αναβλήθηκε οριστικά μετά από συνενόηση όλων των εμπλεκόμενων.

Όπως είναι λογικό σε ένα βεβαρυμένο και συμπιεσμένο αγωνιστικό καλεντάρι, η εύρεση πιθανής ημερομηνίας προξενεί ζητήματα. Και αυτό διότι η αμέσως επόμενη της Πέμπτης, Παρασκευή (5/12), δεν υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Ακόμα κι αν υποθέσει κανείς πως θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και η κατάσταση θα καταλαγιάσει μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής.

Παρότι οι δύο ομάδες και η NOVA που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα άναψαν το… πράσινο φως για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, εκείνη που σήκωσε «στοπ» ήταν η διοργανώτρια αρχή. Και ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός.

Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Ποιες είναι οι πιθανές ημέρες που μπορεί να οριστεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε;

Λαμβάνοντας υπόψιν το πρόγραμμα και το γεγονός πως την Παρασκευή (5/12) ακολουθεί αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, η Ευρωλίγκα έστειλε στην Ελλάδα ένα μηχάνημα hawk eye (το λεγόμενο VAR) για το replay και τα analytics της αναμέτρησης, όπως συνηθίζει.

Άρα δεν θα μπορούσε να βρίσκεται αυτό σε δύο μέρη. Συνεπώς και αφού δεν υπάρχει περίπτωση – βάσει κανονισμών – να διεξαχθεί αγώνας δίχως αυτό, το ντέρμπι των «ερυθρολεύκων» με την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, πηγαίνει αυτόματα είτε για την ερχόμενη Τρίτη/Τετάρτη (9-10/12) είτε για τα τέλη του έτους (29-30/12), όταν και υπάρχει ένα μικρό κενό στο πρόγραμμα των δύο ομάδων.